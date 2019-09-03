بنك مسقط يخصص جناحا للتعريف بأحدث التسهيلات المصرفية

مسقط – الرؤية

يخصص بنك مسقط يومي الخميس والجمعة المقبلين جناحاً خاصاً لزبائن البنك في مسقط جراند مول أمام معرض ( Aeropostale) بالطابق الأرضي، وسيتواجد يومياً موظفو البنك من الساعة 10 صباحا إلى الساعة 9 مساء في جناح خاص للتعريف بالتسهيلات المصرفية والخدمات والمزايا التي يقدمها البنك لزوار مسقط جراند مول وزبائن أصالة والجوهر.

وستشكل الفعالية فرصة للرد على أسئلة واستفسارات الزبائن من الموظفين والعاملين في منافذ مسقط جرائد مول ومن الزوار وزبائن البنك، وذلك ترجمة لرؤية بنك مسقط "نعمل لخدمتكم بشكل أفضل كل يوم".

ويتمتع زبائن الأعمال المصرفية المميزة "أصالة " بمجموعة من الخدمات والمميزات والتسهيلات المصرفية الخاصة مثل تخصيص مركز اتصالات لزبائن أصالة يعمل على مدار الساعة وطوال الأسبوع كذلك تم تخصيص مراكز أصالة لإنهاء معاملات زبائن أصالة في أكثر من 32 مركزاً في كافة أنحاء السلطنة، كما تم تخصيص مديري علاقات الزبائن ويعد أكبر فريق مديري علاقات في السلطنة لزبائن الأعمال المصرفية المميزة يديرون الحسابات وينهون كافة المعاملات ويشكلون نقطة التواصل بين الزبون وبنك مسقط في كافة احتياجاتهم ورغباتهم.

ومن بين الخدمات التي تقدم لزبائن أصالة توفير تأمين سفر متعدد الرحلات مجانيا وغير محدود لحامل بطاقة أصالة وأفراد عائلته من الدرجة الأولى. كما يوفر بنك مسقط موقعا إلكترونيا يوفر الوقت على زبون أصالة ويشمل حجز موعد مدير علاقات أصالة وطلب المنتجات وإرسال الاستفسارات عبر الموقع وغيرها من الخدمات التي يوفرها الموقع.

كما يقدم بنك مسقط للزبائن الحصول على بطاقة أصالة فيزا سيغنتشر الائتمانية والتي توفر خدمات استخدام قاعات انتظار كبار الزوار بمختلف المطارات الدولية وتقديم مزايا حصرية أثناء السفر كذلك الحصول على التأمين ضد الحوادث الشخصية وتوفير خدمة النقل في مطار مسقط الدولي، كما يمكن التسوق في المراكز التجارية وغيرها من المحلات والمطاعم على مستوى العالم والحصول على تخفيضات مع توفير خدمة التوصيل مجاناً من وإلى المطار، وغيرها.