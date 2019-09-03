سهام الدغاري | ليبيا
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أمي
اقترفتني
وهي تبتسم لإثمها
ثم قالت
كفري عن ذنبك
***
أبي
أطعمني السمكة والحسك
وذهب ليكمل مهمته
في السماء
***
أخوتي
لمحوا ابتسامتي السوداء
فسلكوا طريقاً أقصر
للوصول إلى الله
***
أصدقائي
سفهاء بلهاء
يخفون الحقيقة وراء ظهورهم
ويجدون في البحث عنها
***
حبيبي
كورد فستاني الجديد
جميل جداً
وسطحي جداً
حينما هممت بلمسه
أدركت إنه رسم
***
الأسود
الأصدق عموماً
فوحده
من يعكس حقيقة الضوء
***
الأبيض
كذبة اخترعناها
حين أقمنا للوهم كرنفالاً
وراقصنا ألوانه
***
أنا
أفتل من حزني حبلاً
أسير عليه بخفة
و أدندن
ياااا ليل الصب متى غده
أ قيامُ الساعة موعده ؟