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أفتل من حزني حبلاً

الثلاثاء 03 سبتمبر 2019 08:51 ص بتوقيت مسقط

أفتل من حزني حبلاً

 

سهام الدغاري | ليبيا

...................

أمي

اقترفتني

وهي تبتسم لإثمها

ثم قالت

كفري عن ذنبك

***

 

أبي

أطعمني السمكة والحسك

وذهب ليكمل مهمته

في السماء

***

 

أخوتي

لمحوا ابتسامتي السوداء

فسلكوا طريقاً أقصر

للوصول إلى الله

***

 

أصدقائي

سفهاء بلهاء

يخفون الحقيقة وراء ظهورهم

ويجدون في البحث عنها

***

 

حبيبي

كورد فستاني الجديد

جميل جداً

وسطحي جداً

حينما هممت بلمسه

أدركت إنه رسم

***

 

الأسود

الأصدق عموماً

فوحده

من يعكس حقيقة الضوء

***

 

الأبيض

كذبة اخترعناها

حين أقمنا للوهم كرنفالاً

وراقصنا ألوانه

***

 

أنا

أفتل من حزني حبلاً

أسير عليه بخفة

و أدندن

ياااا ليل الصب متى غده

أ قيامُ الساعة موعده ؟

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