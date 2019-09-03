استعراض تعزيز العلاقات القائمة بين السلطنة والسويد

مسقط - العمانية

استقبلَ مَعَالي يُوسف بن علوي بن عبدالله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية، أمس، بديوان عام وزارة الخارجية، وزيرة خارجية مملكة السويد معالي مارغوت فالستروم.

وتمَّ خلال المقابلة استعراض العلاقات الثنائية القائمة بين السلطنة ومملكة السويد، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات؛ بما يخدم مصالحهما المشتركة. كما تمَّ التطرق إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتبادل وجهات النظر حيالها؛ حيث أكَّد الجانبان على أهمية السعي لحل الخلافات بالحوار والطرق الدبلوماسية؛ بما يُعزِّز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.