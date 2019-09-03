الثلاثاء, 03 سبتمبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
32 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. الرؤية اليوم
  4. عرض الخبر

استعراض تعزيز العلاقات القائمة بين السلطنة والسويد

الثلاثاء 03 سبتمبر 2019 08:43 ص بتوقيت مسقط

بن علوي (2)
بن علوي (1)

مسقط - العمانية

استقبلَ مَعَالي يُوسف بن علوي بن عبدالله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية، أمس، بديوان عام وزارة الخارجية، وزيرة خارجية مملكة السويد معالي مارغوت فالستروم.

وتمَّ خلال المقابلة استعراض العلاقات الثنائية القائمة بين السلطنة ومملكة السويد، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات؛ بما يخدم مصالحهما المشتركة. كما تمَّ التطرق إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتبادل وجهات النظر حيالها؛ حيث أكَّد الجانبان على أهمية السعي لحل الخلافات بالحوار والطرق الدبلوماسية؛ بما يُعزِّز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

17 أبريل 2018

استعراض العلاقات العسكرية القائمة بين السلطنة والمملكة المتحدة

المزيد

18 ديسمبر 2017

بن علوي يناقش تعزيز العلاقات القائمة بين السلطنة والبرلمان الأوروبي

المزيد

23 يناير 2019

استعراض سبل تعزيز العلاقات بين السلطنة والإمارات

المزيد

22 أغسطس 2017

بحث تطوير العلاقات بين السلطنة والسويد

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

السلطنة تشارك في المؤتمر العام للمجلس الدولي للمتاحف بكيوتو اليابانية

المحليات - أخبار

إقبال جيد من المواطنين على القيد في السجل الانتخابي.. والولاة يشيدون بوعي الناخب بالاستحقاق الوطني المرتقب

المحليات - أخبار

انتخاب السلطنة مقررا للمنتدى الكشفي العربي الرابع بمصر.. و"السلام والهوية" بصدارة النقاشات

المحليات - أخبار

80 خبيرا من 31 دولة يبحثون آليات استدامة حقول النفط الثقيل الخمسة بالسلطنة

الاقتصاد - محلي

"الرؤية" تنفرد بنشر تفاصيل اختلاس المال العام في قضية "التربية والتعليم"

المحليات - تعليم

عزيزة الطائية لـ"الرؤية": الفوز بـ"جائزة الشارقة" يؤكد قدرة المرأة العمانية على الإبداع

المحليات - ثقافة

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

فلكيا.. أول سبتمبر غرة محرم وأول أيام العام الهجري 1441

المحليات - أخبار

"ضاحي خلفان يسيء للمملكة" يتصدر "تويتر"

منوعات - من هنا وهناك

أول تعليق رسمي سعودي على "توتر العلاقات مع الإمارات"

دولي - أخبار

اصطدام طائر برحلة طيران السلام (دكا – مسقط)

الاقتصاد - محلي

إيران تكشف سبب امتناع "الحوثيين" عن ضرب المدن السعودية

دولي - أخبار

تحديد إجازة ذكرى الهجرة النبوية الشريفة بالقطاعين العام والخاص

المحليات - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة