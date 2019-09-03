"بلدي مسقط" يناقش "طفح المياه" في العامرات

مسقط - العمانية

عقد المجلس البلدي لمحافظة مسقط أمس اجتماعه السابع للسنة الثالثة من الفترة الثانية، برئاسة معالي المهندس محسن بن محمد الشيخ رئيس المجلس البلدي.

وتم خلال الاجتماع الاستماع لبيان المديرية العامة لبلدية مسقط بالعامرات الذي استعرضه المهندس عيسى بن سالم الريامي مدير عام المديرية؛ حيث أشار إلى الخدمات التي تقدمها المديرية والفئات المستفيدة من خدماتها ودور المديرية في المشاركة في وضع وتنفيذ الخطط والسياسات المتعلقة بالعمل البلدي، واقتراح المشاريع التنموية والترفيهية والتجميلية والخدمية وغيرها من المحاور المتعلقة باختصاصات المديرية. وقدم أعضاء المجلس مجموعة من الملاحظات ارتبط جزء كبير منها بموضوع ظاهرة طفح المياه في الولاية وتأثيرها على الطرق والمباني وأهمية قيام المجلس بدراسة هذه الظاهرة وإيجاد الحلول المناسبة بالتعاون مع الجهات المختصة.

وفي السياق نفسه، تم اعتماد توصية لجنة الشؤون العامة بشأن النقل البري اللوجستي وموضوع تشجيع المواطنين على استخدام حافلات النقل العام.