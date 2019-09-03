رئيس المحكمة العليا يستعرض تعزيز آليات التعاون مع وفد قضائي أردني

مسقط - الرؤية

التقى فضيلة الشيخ الدكتور إسحاق بن أحمد البوسعيدي رئيس المحكمة العليا نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء، رئيس مجلس الشؤون الإدارية للقضاء صباح أمس الإثنين بمقر المحكمة العليا بوفد قضائي من المملكة الأردنية الهاشمية.

ويترأس الوفد محمد طلال الحمصي قاضي محكمة التمييز، فيما تتواصل الزيارة الرسمية حتى 5 سبتمبر الجاري.

ورحب فضيلته بالوفد وثمن هذه الزيارة لما لها من نتائج إيجابية في تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين. وتعرف الوفد خلال الزيارة على آلية فحص الطعون في المحكمة، إضافة إلى بحث سبل تعزيز التعاون بما يخدم المنظومة القضائية في البلدين الشقيقين. بعدها قام الوفد بجولة بمبنى المحكمة العليا، حيث اطلع على ما ضمه المبنى من قاعات ومكاتب ومرافق، وما جهز به من تقنية حديثة متطورة في المجالين القضائي والإداري.

بعدها التقى الوفد بفضيلة الشيخ خالد بن راشد المنوري نائب رئيس المحكمة العليا أمين عام مجلس الشؤون الإدارية للقضاء، في مبنى أمانة المجلس، وبحضور عدد من أصحاب الفضيلة، ورؤساء الإدارات، حيث تم خلال اللقاء التطرق إلى لمحة عامة عن عمل المجلس واختصاصاته، واستعراض التحول الإلكتروني في المجلس، إضافة إلى بحث آلية تعزيز التعاون بين البلدين في المجال القضائي وسبل تطوير العلاقات القضائية والتعاون المشترك.

وتأتي هذه الزيارة في إطار التعاون والتنسيق في المجالات القانونية والقضائية بين السلطتين القضائيتين في البلدين وبحث سبل تعزيزها، والاطلاع على مسار العمل القضائي في السلطنة، وعلى آليات سير التقاضي والتحقيق والمحاكمة وتنفيذ الأحكام.