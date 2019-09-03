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انطلاق اجتماع الهيئة بمقر جامعة الدول العربية

انتخاب وزير الصحة رئيسا للهيئة العليا للمجلس العربي للاختصاصات الصحية بالقاهرة

الثلاثاء 03 سبتمبر 2019 08:40 ص بتوقيت مسقط

خلال الاجتماع
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مسقط - الرؤية
انتخب أمس معالي الدكتور أحمد بن مُحمد السعيدي وزير الصحة، رئيسا للهيئة العليا للمجلس العربي للاختصاصات الصحية، وذلك ضمن اجتماع الهيئة الذي بدأ بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بجمهورية مصر العربية، وتشارك السلطنة فيه بوفد رسمي يرأسه معالي الدكتور وزير الصحة.
وألقت سعادة السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالأمانة العامة لمجلس وزراء الصحة العرب، كلمة الافتتاح أوضحت فيها أن الاجتماع يعقد في إطار متابعة تنفيذ القرار رقم 1 الصادر عن الدورة العادية 52 لمجلس وزراء الصحة العرب التي عقدت شهر مايو الماضي بمدينة جنيف السويسرية. وأشارت إلى أن الاجتماع يناقش العديد من الموضوعات منها مشروع النظام الأساسي واللائحة الداخلية للمجلس، علاوة على استعراض الأمانة العامة لنتائج تسليم واستلام مهام الأمين العام  للمجلس العربي للاختصاصات الصحية بالأردن.
وتعد الهيئة العليا للمجلس العربي للاختصاصات الصحية السلطة الإدارية الإشرافية العليا المسؤولة عن عمليات التخطيط والتنظيم والرقابة التي يقع على عاتقها بلوغ المجلس أهدافه المحددة في اللائحة التأسيسية. وتعقد الهيئة العليا اجتماعاً دورياً مرة كل سنة بحضور غالبية الأعضاء الذين من ضمنهم رئيس الهيئة العليا أو نائبه المنتخبين من قبل أعضائها، وتُتخذ قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين. وتتشكل الهيئة العليا للمجلس العربي من ستة من وزراء الصحة العرب يختارهم مجلس وزراء الصحة العرب، ووزير الصحة في دولة المقر، وممثلين اثنين لكل دولة عربية، وممثلاً عربياً عن المكتب الإقليمي لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية، والأمين العام لاتحاد الأطباء العرب.
وشهد شهر مايو الماضي انتخاب الأستاذ الدكتور عمر بن عوض الرواس أمينا عاما للمجلس العربي للاختصاصات الصحية.

 

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