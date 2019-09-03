صلالة.. وجهة استثمارية جاذبة

تزخر ولايات السلطنة بالعديد من المقوِّمات الإستراتيجية الجاذبة للاستثمارات، لكن ولاية صلالة على وجه الخصوص تحظَى بميزات أكبر، لعلَّ أبرزها: وجود المنطقة الحرة، والتي تمَّ إزاحة الستار عن المبنى الرئيسي لها في خطوة من شأنها أن تَدعم تسهيل إجراءات الشركات والمستثمرين داخل المنطقة.

ووجُود مبنى مُتكامل لخدمة المستثمرين بأعلى المعايير العالمية، سيعمَل كذلك على رفع كفاءة سير العمل في المنطقة، وتعزيز تنافسيتها على ‏الصعيد العالمي، خاصة وأنَّ المنطقة الحرة بصلالة تتميَّز بموقعها الإستراتيجي الفريد، وقدرتها على أن تكون نقطة محورية بين الشرق الآسيوي وأسواق الشرق الأوسط وشرق إفريقيا.

ومع وصول إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المنطقة الحرة بصلالة إلى 7.8 مليار دولار، فإنَّ الجهودَ تتواصل من أجل توفير 21 ألف فرصة عمل، واستقطاب 15 مليار دولار أمريكي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال السنوات الثلاث المقبلة؛ الأمر الذي سيعود بالنفع على القطاع اللوجستي في السلطنة وسوق العمل في محافظة ظفار بوجه عام.