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اكتشاف أكبر مقبرة جماعية للأطفال في بيرو

الإثنين 02 سبتمبر 2019 10:38 م بتوقيت مسقط

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peru-4-Luis-Puell-Programa-Arqueologico-Huanchaco

ترجمة- رنا عبد الحكيم

كشفت تقارير إعلامية أنه تم العثور على بقايا أكثر من 200 طفل في بيرو، ويقول الخبراء إن هذا الاكتشاف المريع هو على الأرجح أكبر موقع للتضحية بالأطفال في العالم.

وحسبما نشر الموقع الإلكتروني لشبكة فوكس نيوز، فقد عثر علماء الآثار على رفات 250 طفلا و40 محاربا في هوانتشاكو على بعد 346 ميل شمال العاصمة ليما. وضُحي بالأطفال الذين تتراوح أعماراهم بين أربعة أعوام و14 عاما لتكريم آلهة الثقافة تشيمو التي تعود إلى ما قبل كولومبوس.

وتفيد التقارير أن الرفات في هوانتشاكو تعود إلى القرنين الثالث عشر والخامس عشر الميلادي. وقد تم غزو حضارة تشيمو بواسطة الإنكا في القرن الخامس عشر الميلادي.

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