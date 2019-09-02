السلطنة تشارك في المؤتمر العام للمجلس الدولي للمتاحف بكيوتو اليابانية

مسقط - الرؤية

تشارك وزارة التراث والثقافة ممثلة في اللجنة الوطنية العُمانية للمتاحف، في المؤتمر العام الخامس والعشرين للمجلس الدولي للمتاحف بمدينة كيوتو باليابان، والذي يعقد خلال الفترة من 1 إلى 7 سبتمبر الجاري، وذلك بمشاركة عدد من اللجان الدولية والوطنية التابعة للمجلس الدولي للمتاحف.

وتمثل الوزارة في هذا المؤتمر رحمة بنت قاسم الفارسية مدير عام المتاحف رئيسة اللجنة الوطنية العُمانية للمتاحف، والعقيد الركن فالح بن سيف المعمري مدير متحف قوات السلطان المسلحة عضو اللجنة الوطنية للمتاحف. ويحمل المؤتمر العام للمجلس الدولي للمتاحف بكيوتو 2019 شعار "المتاحف كفضاءات ثقافية.. مستقبل التقاليد"؛ حيث بدأت المتاحف في السنوات الأخيرة وفي جميع أنحاء العالم التفكير بجدية أكثر حول كيفية المساهمة بشكل أفضل بالمجتمع، وذلك وسط العديد من التغيرات السياسية والاقتصادية والعالمية والاجتماعية التي تحدث في كافة أنحاء العالم، ومع القضايا الأساسية لتغير المناخ والفقر والصراع، والكوارث الطبيعية وحقوق الإنسان والبيئة، أصبح الموضوع الأكثر إلحاحا للمتاحف هو النظر في كيف يمكن أن تسهم في بناء مستقبل سلمي ومستدام. فكل متحف فريد من نوعه، وبمميزاته الخاصة سواء كان ذلك في مجال التاريخ، أو الفن، أو التاريخ الطبيعي، أو العلوم، أو الآداب، أو مواضيع أخرى. وبالمثل، فإن كل متحف لديه المجموعات المتحفية الخاصة به، وأهميته التاريخية، وحجم معروضاته، ومقتنياته والأساليب المتبعة في قاعات العرض. ولكن هناك حد لما يمكن أن تفعله المتاحف كمؤسسات مستقلة تماما، وما يمكن أن تفعله عندما تتواصل المتاحف مع بعضها البعض من خلال الشبكات الوطنية والدولية التي تكسبها القدرة على أن تصبح أكثر ملاءمة وقدرة على تلبية التوقعات المجتمعية في عالمنا الحديث، وبالتالي زيادة فعاليتها باعتبارها "فضاءات ثقافية"، وزيادة قدرتها على التحرك بسلاسة بين تقاليد الماضي وابتكارات المستقبل.

ويعقد المؤتمر العام للمجلس الدولي للمتاحف "ايكوم" كل ثلاث سنوات، وهو عبارة عن مؤتمر عالمي يركز على تبادل موضوعات ويعالج القضايا المتعلقة بالمتاحف، كما يبحث عن أكثر الحلول المبتكرة في هذا المجال. فمنذ عام 1948، يجمع المجلس الدولي للمتاحف المجتمع الدولي حول موضوع يكون ذا أهمية حاسمة لتعزيز التبادل الثقافي، وتعزيز التعاون الدولي، وتشجيع المتاحف لمواصلة مهامها في خدمة المجتمع. من باريس إلى ميلانو، وبعد 24 نسخة ناجحة، يستقطب المؤتمر حوالي 3000 مشارك من جميع الخلفيات الدولية، ويجمع أشهر المتحدثين والخبراء العالميين لحضور المناقشات، والموائد المستديرة، والندوات، وللاطلاع على أحداث شبكات التواصل والأنشطة الثقافية.

ويستضيف المؤتمر العام المعرض الدولي للمتاحف، ومعرض إكسبو، حيث تجتمع المتاحف والشركات ذات الصلة تحت سقف واحد لعرض التكنولوجيا الحديثة المستخدمة في مجال المتاحف. ويوفر المعرض فرصة فريدة للجمهور العالمي وخبراء التراث والمتاحف لاكتشاف أفكار وحلول جديدة مبتكرة، والخروج برؤية مشتركة للمتاحف في العصر الجديد.

ومن المقرر أن تنظم وزارة التراث والثقافة ممثلة باللجنة الوطنية للمتاحف الملتقى الأول للمتاحف العُمانية وذلك يوم الإثنين الموافق 11 نوفمبر المقبل، بهدف جمع المتاحف الحكومية والخاصة في ملتقاهم الأول للعام 2019م لضمان التواصل بين العاملين في مجال المتاحف.