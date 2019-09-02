50 شابا وشابة يتعلمون أساسيات البحث العلمي في ورشة "الباحث الشاب"

◄ خطة لابتعاث 4 باحثين شباب للتدريب المتقدم في مؤسسات عالمية

مسقط - الرؤية

اختتمتْ اللجنة الوطنيَّة للشباب ورشة "الباحث الشاب"، والتي شارك فيها 50 شابًا وشابة من المهتمين بالبحوث ومجال البحث العلمي في مختلف محافظات السلطنة.

وتعدُّ الورشة أحد مشاريع البرنامج الإستراتيجي "تطوير قدرات الشباب"، وتهدف لزيادة المعلومات والدراسات التي تتناول قضايا الشباب وتبحث في احتياجاتهم وواقعهم وإيصال نتائجها لصانعي السياسات. ويُعنَى المشروع بكلِّ ما من شأنه تأهيل وتدريب وتطوير قدرات الشباب المهتمين بتعلُّم مهارات البحث العلمي في تصميم وتنفيذ أبحاث وفق مواصفات علمية سليمة، كما يُركِّز على إجراء أبحاث تحليلية تُحددها اللجنة الوطنية للشباب؛ لسد الثغرات المعلوماتية والمعرفية المتعلقة بواقع وهموم وظروف الشباب العماني، وإجراء أبحاث تطبيقية؛ لدراسة ظواهر اجتماعية تهم الشباب والخروج بمقترحات وأفكار عملية للتعامل مع القضايا المبحوثة. كلُّ هذا من أجل توفير المعلومات المتكاملة والشاملة حول واقع وقضايا وأولويات العمل مع الشباب العماني.

وهدفتْ الورشة إلى زيادة الإنتاج العلمي (البحثي) الشبابي السنوي، وزيادة عدد الشباب العمانيين الباحثين في قطاع الشباب، وإكسابهم مهارات البحث العلمي الصحيحة، فضلًا عن تعزيز مهاراتهم في الكتابة وإتقان استخدام أدوات جمع البيانات الصحيحة.

وخلال أيام الورشة العشرة، تمَّ تقديم 20 محاضرة تنوعت بين عروض تقديمية، وورشات عملية تطبيقية، وأنشطة فردية وجماعية.

وقالت حنان الحبسية -إحدى المشاركات- إنَّ مشروع الباحث الشاب سوف "يسهم في رفع كفاءة الشباب في إعداد البحوث وتنميه مهاراتهم البحثيه للمساهمة في تطوير وبناء المجتمع. وعلى صعيد الاستفادة الشخصية، أضافت: بما أنني خريجة منذ فترة، فقد أسهم المشروع في استرجاع العديد من المعلومات ذات العلاقة بكيفة إعداد البحث العلمي، إضافة للاستفادة من خبرات المحاضرين لإضافة معلومات جديدة تُفيديني مستقبلا.

ويرى محمد المنجي -من المشاركين- أنَّ الورشة ركزت على إكسابه "المهارات النظرية والتطبيقية والتي ستُسهم في تقديم الأفضل للباحثين في الحقل العلمي"، من خلال "خطة الإنماء والتطوير لدى الباحثين الشباب، ولما يقدمه البرنامج من معرفة أكاديمية متخصصة من دكاترة محاضرين ذوي الخبرة والكفاءة العالية بجامعة السلطان قابوس".

يُشار إلى أنه -وخلال سنتين- تعتزم اللجنة إعداد وتجهيز دليل تدريبي بأحدث المقاييس والأدوات في مجال البحث العلمي. كما أن اللجنة سوف تتبنى 6 مشروعات بحثية في قطاع الشباب من إنتاج المتدربين المشاركين في الورشة. إضافة إلى تنفيذ ما لا يقل عن 4 مشروعات بحثية بدعم وتمويل كامل من اللجنة. وفي خطوة طموحة، ستعمل اللجنة على ابتعاث 4 باحثين شباب لتدريبات متقدمة في مؤسسات عالمية.