الإثنين, 02 سبتمبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
37 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. المحليات
  4. أخبار
  5. عرض الخبر

ورشة عمل لأعضاء التقييم المركزي لـ"جائزة السلطان قابوس للتنمية المستدامة"

الإثنين 02 سبتمبر 2019 08:06 م بتوقيت مسقط

ورشة عمل لأعضاء التقييم المركزي لـ"جائزة السلطان قابوس للتنمية المستدامة"

 

مسقط - الرؤية

 

نظمت وزارة التربية والتعليم ورشة لأعضاء التقييم المركزي لجائزة السلطان قابوس للتنمية المستدامة في البيئة المدرسية بالمركز التخصصي للتدريب المهني للمعلمين، وذلك في إطار استعدادات اللجنة المركزية لتقييم المشاريع المتأهلة للجائزة.

وتهدف الورشة إلى توضيح ماهية وأهداف الجائزة، وضوابط آلية تقييم المشاريع المتأهلة للمنافسة على الجائزة، بالإضافة إلى شرح معايير ومؤشرات تقييم المشاريع المتأهلة للمنافسة على الجائزة، والتدريب على استخدام نظام الجائزة الإلكتروني في تقييم المشاريع المتأهلة.

يتضمن برنامج الورشة التي تقام على مدى يومين أربع جلسات عمل، تأتي الجلسة الأولى بعنوان جائزة السلطان قابوس للتنمية المستدامة في البيئة المدرسية، ماهية الجائزة وأهدافها، ومعايير وشروط الترشح لها، والجلسة الثانية بعنوان آلية تقييم المشاريع المتأهلة للمنافسة على جائزة السلطان قابوس للتنمية المستدامة في البيئة المدرسية، وضوابطها، وتتناول الجلسة الثالثة معايير ومؤشرات تقييم المشاريع المتأهلة للمنافسة على الجائزة وموجهات التقييم، والجلسة الرابعة بعنوان استخدام نظام الجائزة الإلكتروني في تقييم المشاريع المتأهلة للمنافسة على الجائزة.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

30 مايو 2019

مناقشة مستجدات جائزة السلطان قابوس للتنمية المستدامة بالبريمي

المزيد

24 سبتمبر 2018

لجنة جائزة السلطان قابوس للتنمية المستدامة تزور شمال الباطنة

المزيد

31 يوليو 2019

استعراض أنشطة مدارس الداخلية المشاركة في جائزة السلطان قابوس للتنمية المستدامة

المزيد

30 ديسمبر 2018

برنامج تدريبي حول جائزة السلطان قابوس للتنمية المستدامة بتعليمية جنوب الباطنة

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

السلطنة تشارك في المؤتمر العام للمجلس الدولي للمتاحف بكيوتو اليابانية

المحليات - أخبار

إقبال جيد من المواطنين على القيد في السجل الانتخابي.. والولاة يشيدون بوعي الناخب بالاستحقاق الوطني المرتقب

المحليات - أخبار

انتخاب السلطنة مقررا للمنتدى الكشفي العربي الرابع بمصر.. و"السلام والهوية" بصدارة النقاشات

المحليات - أخبار

80 خبيرا من 31 دولة يبحثون آليات استدامة حقول النفط الثقيل الخمسة بالسلطنة

الاقتصاد - محلي

"الرؤية" تنفرد بنشر تفاصيل اختلاس المال العام في قضية "التربية والتعليم"

المحليات - تعليم

عزيزة الطائية لـ"الرؤية": الفوز بـ"جائزة الشارقة" يؤكد قدرة المرأة العمانية على الإبداع

المحليات - ثقافة

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

فلكيا.. أول سبتمبر غرة محرم وأول أيام العام الهجري 1441

المحليات - أخبار

"ضاحي خلفان يسيء للمملكة" يتصدر "تويتر"

منوعات - من هنا وهناك

أول تعليق رسمي سعودي على "توتر العلاقات مع الإمارات"

دولي - أخبار

اصطدام طائر برحلة طيران السلام (دكا – مسقط)

الاقتصاد - محلي

إيران تكشف سبب امتناع "الحوثيين" عن ضرب المدن السعودية

دولي - أخبار

تحديد إجازة ذكرى الهجرة النبوية الشريفة بالقطاعين العام والخاص

المحليات - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة