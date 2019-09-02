ورشة عمل لأعضاء التقييم المركزي لـ"جائزة السلطان قابوس للتنمية المستدامة"

مسقط - الرؤية

نظمت وزارة التربية والتعليم ورشة لأعضاء التقييم المركزي لجائزة السلطان قابوس للتنمية المستدامة في البيئة المدرسية بالمركز التخصصي للتدريب المهني للمعلمين، وذلك في إطار استعدادات اللجنة المركزية لتقييم المشاريع المتأهلة للجائزة.

وتهدف الورشة إلى توضيح ماهية وأهداف الجائزة، وضوابط آلية تقييم المشاريع المتأهلة للمنافسة على الجائزة، بالإضافة إلى شرح معايير ومؤشرات تقييم المشاريع المتأهلة للمنافسة على الجائزة، والتدريب على استخدام نظام الجائزة الإلكتروني في تقييم المشاريع المتأهلة.

يتضمن برنامج الورشة التي تقام على مدى يومين أربع جلسات عمل، تأتي الجلسة الأولى بعنوان جائزة السلطان قابوس للتنمية المستدامة في البيئة المدرسية، ماهية الجائزة وأهدافها، ومعايير وشروط الترشح لها، والجلسة الثانية بعنوان آلية تقييم المشاريع المتأهلة للمنافسة على جائزة السلطان قابوس للتنمية المستدامة في البيئة المدرسية، وضوابطها، وتتناول الجلسة الثالثة معايير ومؤشرات تقييم المشاريع المتأهلة للمنافسة على الجائزة وموجهات التقييم، والجلسة الرابعة بعنوان استخدام نظام الجائزة الإلكتروني في تقييم المشاريع المتأهلة للمنافسة على الجائزة.