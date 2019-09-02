استعراض طلبات الدعاية الانتخابية لـ"الشورى 2019"

عبري - الرؤية

عقدت لجنة انتخابات مجلس الشورى للفترة التاسعة بولاية عبري اجتماعاً لها برئاسة الشيخ علي بن محمد البوسعيدي نائب والي عبري مقرر اللجنة، وتم خلال الاجتماع مناقشة طلبات الدعاية الانتخابية للمترشحين لعضوية مجلس الشورى للفترة التاسعة.

واتخذت اللجنة بشأنها القرارات والتوصيات المناسبة. وتم تحديد أربعة مراكز لانتخابات أعضاء مجلس الشورى بولاية عبري وهي مركز مدرسة الإمام سيف بن سلطان للتعليم العام بمركز مدينة عبري ومركز مدرسة محمد بن سليمان الغافري ببلدة الدريز ومركز مدرسة الهيال للتعليم الأساسي ببلدة الهيال ومركز مدرسة ليلى بنت حكيم للتعليم الأساسي بمنطقة وادي العين بالولاية.