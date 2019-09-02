انتخاب السلطنة مقررا للمنتدى الكشفي العربي الرابع بمصر.. و"السلام والهوية" بصدارة النقاشات

مسقط - الرؤية

انتخبت السلطنة مقررا للمنتدى الكشفي العربي الرابع للشباب بشرم الشيخ المصرية وذلك في الانتخابات التي جرت قبيل حفل الافتتاح؛ حيث انتخب الجوال محمد بن خلفان المعولي مقررًا للمنتدى، فيما انتخب محمود فوزي محمد من مصر رئيساً للمنتدى، ونادين السهيلي من تونس نائبة للرئيس.

وافتتحت ظهر أمس أعمال المنتدى الذي يستضيفه الاتحاد العام للكشافة والمرشدات بمصر بالتعاون مع المنظمتين الكشفيتين العربية والعالمية بمدينة شرم الشيخ تحت شعار "تنمية واستدامة"، وتشارك فيه المديرية إلى جانب 15 دولة عربية. وافتتح المنتدى رسميًا تحت رعاية معالي أشرف صبحي محمد حسين عامر وزير الشباب والرياضة المصري وبحضور الدكتور عاطف عبدالمجيد أحمد أمين عام المنظمة الكشفية العربية المدير الإقليمي وعدد من المسؤولين بالمنظمتين العالمية والعربية، حيث مثل المديرية في المنتدى الذي تستمر أعماله حتى 5 سبتمبر كل من أحمد بن خالد بن حمد الكمياني رئيس المنتدى الكشفي العماني الثاني للشباب قائد عشائر جوالة نادي عمان ونائبه محمد بن خلفان المعولي من جوالة جامعة السلطان قابوس.

ويناقش المنتدى الكشفي العربي الرابع للشباب، عددا من المواضيع الشبابية المهمة منها موضوعات الحوار من أجل السلام والهوية والثقافة والقواعد والمبادئ الأساسية للحوار والممارسات الأفضل لمشاركة الشباب والفتيات في مجتمعاتهم مشاركة اجتماعية وثقافية وسياسية، وصياغة وتعديل القرارات والسوق الحرة للمعرفة، وكيفية التأثير في الآخرين والتفاعل معهم مع استعراض تجارب الدول العربية المشاركة لتفعيل دور الشباب في المجتمع.

وسيقدم جوالة السلطنة تجربتهم في مجال تفعيل دور الشباب وتوصيات المنتدى الكشفي العماني الثاني للشباب، ومن المقرر أن يصدر عن المنتدى إعلان شرم الشيخ للشباب الكشفي العربي؛ حيث يعرض دور الشباب في مجتمعاتهم وسبل تنمية قدراتهم من خلال أنشطة الكشافة.