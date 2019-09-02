فريق من مركز تأهيل وإكثار الحياة الفطرية ببركاء يزور المستشفى السلطاني

الرؤية- طالب المقبالي

قام فريق من مركز تأهيل وإكثار الحياة الفطرية بولاية بركاء التابع لإدارة البيئة والشؤون المناخية بجنوب الباطنة بزيارة إلى المستشفى السلطاني ضمن مبادرة "معاً لخدمة مرضى السرطان"، والتي يتبناها فريق "سنبادر لاجلكم لخدمة مرضى السرطان".

وترأس الفريق الزائر الشيخ ياسر بن علي بن سلطان المبيحسي المدير المساعد بدائرة التدقيق الداخلي بمجلس الشورى. وهدفت الزيارة إلى تعزيز الروح المعنوية والإيجابية، وإدخال الفرح والسعادة إلى قلوب الأطفال الصغار الذين يتلقون العلاج بالمستشفى وذلك من خلال تشجيعهم على العيش حياة طبيعية من خلال إشراكهم في أنشطة تفاعلية وإبداعية وإضفاء أجواء من المرح والروح الإيجابية، حيث كانت الزيارة بحضور عدد من طلاب الكليات.

وقال الشيخ ياسر المبيحسي: "إن من دواعي سروري أن شارك في هذه المبادرة والتي تعبر عن مدى التعاون والتكاثف بين مؤسسات المجتمع وإدخال الفرحة والسرور في قلوب الأطفال الذين نكن لهم ولأُسرهم الحب والتقدير على الصبر وتحمل تبعات العلاج".

وفي ختام الزيارة، تم تقديم الهدايا للأطفال، متمنين لهم الصبر والشفاء العاجل.