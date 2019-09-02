صقل مهارات تصوير المنتجات والتسويق البصري في ورشة بالرستاق

الرستاق - طالب المقبالي

نظم فريق الرستاق للتصوير الضوئي التابع لنادي الرستاق ورشة في كيفية تصوير المنتجات وتسويقها بصرياً، وقدمت الورشة المصورة أميمة العبرية عضوة الفريق.

وأبرزت العبرية خلال الورشة بعض الآليات والأساليب والوضعيات التي يجب مراعاتها واستخدامها عند تصوير المنتجات وذلك حتى تكون الصورة لافتة لانتباه الزبون وجاذبة للأنظار بطريقة تجعل المنتج أكثر مبيعاً أو استهلاكاً.

واستعرضت العبرية بعض الأمثلة على منتجات تم تصويرها بطريقة احترافية وإبداعية، وقد قام المشاركون بالورشة بتطبيقات عملية لالتقاط بعض صور المنتجات وتبادل الملاحظات والنقد بهدف التحسين والتميز.

من جهته، قال مالك بن حمد المعولي رئيس فريق الرستاق للتصوير الضوئي إن هذه الورشة جاءت ضمن الخطة السنوية للفريق، الرامية إلى تعزيز مهارات الأعضاء وتنمية الحس التجاري لديهم للاستفادة من كاميراتهم واحترافهم.