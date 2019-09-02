الإثنين, 02 سبتمبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
37 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. المحليات
  4. ثقافة
  5. عرض الخبر

صقل مهارات تصوير المنتجات والتسويق البصري في ورشة بالرستاق

الإثنين 02 سبتمبر 2019 08:02 م بتوقيت مسقط

67c8f4d2-4d2a-4abb-92f7-f66cfcb0fe82

الرستاق - طالب المقبالي

نظم فريق الرستاق للتصوير الضوئي التابع لنادي الرستاق ورشة في كيفية تصوير المنتجات وتسويقها بصرياً، وقدمت الورشة المصورة أميمة العبرية عضوة الفريق.

وأبرزت العبرية خلال الورشة بعض الآليات والأساليب والوضعيات التي يجب مراعاتها واستخدامها عند تصوير المنتجات وذلك حتى تكون الصورة لافتة لانتباه الزبون وجاذبة للأنظار بطريقة تجعل المنتج أكثر مبيعاً أو استهلاكاً.

واستعرضت العبرية بعض الأمثلة على منتجات تم تصويرها بطريقة احترافية وإبداعية، وقد قام المشاركون بالورشة بتطبيقات عملية لالتقاط بعض صور المنتجات وتبادل الملاحظات والنقد بهدف التحسين والتميز.

من جهته، قال مالك بن حمد المعولي رئيس فريق الرستاق للتصوير الضوئي إن هذه الورشة جاءت ضمن الخطة السنوية للفريق، الرامية إلى تعزيز مهارات الأعضاء وتنمية الحس التجاري لديهم للاستفادة من كاميراتهم واحترافهم.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

28 أكتوبر 2018

500 شاب يتعرفون على مهارات ومعارف الثورة الصناعية الرابعة والتسويق الرقمي والبرمجيات

المزيد

11 فبراير 2018

ورشة حول تصوير الطبيعة بينقل

المزيد

06 أغسطس 2015

تصوير برنامج "الشورى صوتك" في كليّة العلوم التطبيقية بالرستاق

المزيد

01 أكتوبر 2015

ورشة للتدريب على تصوير الحياة الصامتة في "تطبيقية صور"

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

السلطنة تشارك في المؤتمر العام للمجلس الدولي للمتاحف بكيوتو اليابانية

المحليات - أخبار

إقبال جيد من المواطنين على القيد في السجل الانتخابي.. والولاة يشيدون بوعي الناخب بالاستحقاق الوطني المرتقب

المحليات - أخبار

انتخاب السلطنة مقررا للمنتدى الكشفي العربي الرابع بمصر.. و"السلام والهوية" بصدارة النقاشات

المحليات - أخبار

80 خبيرا من 31 دولة يبحثون آليات استدامة حقول النفط الثقيل الخمسة بالسلطنة

الاقتصاد - محلي

"الرؤية" تنفرد بنشر تفاصيل اختلاس المال العام في قضية "التربية والتعليم"

المحليات - تعليم

عزيزة الطائية لـ"الرؤية": الفوز بـ"جائزة الشارقة" يؤكد قدرة المرأة العمانية على الإبداع

المحليات - ثقافة

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

فلكيا.. أول سبتمبر غرة محرم وأول أيام العام الهجري 1441

المحليات - أخبار

"ضاحي خلفان يسيء للمملكة" يتصدر "تويتر"

منوعات - من هنا وهناك

أول تعليق رسمي سعودي على "توتر العلاقات مع الإمارات"

دولي - أخبار

اصطدام طائر برحلة طيران السلام (دكا – مسقط)

الاقتصاد - محلي

إيران تكشف سبب امتناع "الحوثيين" عن ضرب المدن السعودية

دولي - أخبار

تحديد إجازة ذكرى الهجرة النبوية الشريفة بالقطاعين العام والخاص

المحليات - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة