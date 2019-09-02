صندوق بنك مسقط للسيولة النقدية يحقق أفضل عائد مالي بنسبة 3.27%

مسقط - الرؤية

حقَّق صندوقُ بنك مسقط للسيولة النقدية أفضلَ عائد مالي في القطاع بنسبة 3.27% خلال يونيو 2019، وهو أعلى من معدل العوائد السائدة لحسابات الودائع تحت الطلب والبالغ نسبتها 0.5% و2% الذي تقدمه البنوك في السلطنة، كما يُواصل الصندوق تحقيق عائدات سنوية قدرها 3.3%.

ويظلُّ صندوق بنك مسقط للسيولة النقدية الوحيد من نوعه في السلطنة الذي يُقدِّم للمستثمرين أداة ممتازة في إدارة الخزينة وإدارة التدفقات النقدية اليومية، ويوفِّر الصندوق السيولة اليومية ولا يفرض أي رسوم على الدخول أو الخروج للمستثمرين، كما يمتلك الصندوق سجلَ أداء حافلًا في تحقيق عائدات سنوية إيجابية منذ إنشائه في العام 2012.

ويوفِّر الصندوق مع بنك مسقط خدمات مصرفية تُسهِّل على المستثمرين في الصندوق تحويل المبالغ النقدية من وإلى الحساب الجاري بكل سلاسة. ويُدير بنك مسقط الصندوق، ويبلغ الحد الأدنى للاستثمار في الصندوق 10 آلاف ريال عماني دون أأأي رسوم دخول أو خروج من الصندوق.

وقال عبدالله بن زهران الهنائي رئيس الأعمال المصرفية المتخصصة والنمو الإستراتيجي ببنك مسقط: يجتذبُ صندوق بنك مسقط للسيولة النقدية المستثمرين للاستفادة من الأداء القوي الذي تميَّز به الصندوق وعدم فرض أي رسوم على الدخول أو الخروج، وتوفيره السيولة اليومية للمستثمرين. وأضاف: ما زلنا نرى اهتماما قويا من المستثمرين للاستفادة من النجاحات التي يُحققها الصندوق؛ حيث زادت أصول الصندوق بأكثر من 400% على مدار العام الماضي بسبب أداء الصندوق وزيادة فوائد المستثمرين بسبب الزيادة المستمرة في العائدات السنوية إلى حوالي 3.3%.