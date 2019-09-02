"مستال" يطلق ساعة "كيو.بي.إي أكواشن" بالسلطنة

مسقط - الرؤية

يعملُ خبراء الهورولوجيون والعلماء على حلِّ مُشكلة التقويم الدائم منذ العام 87 قبل الميلاد. وعلى الرغم من كل الجهود، لا تزال ساعات التقويم الدائمة تتطلب أزرارا إضافية على الجانب لضبط وظائف التاريخ بين الحين والآخر، ولا تزال المشاكل الآلية موجودة حتى الآن.

ومع ساعة "كيو.بي.إي أكواشن" يقدّم "غروبل فورسي" الحل العالمي الوحيد للمشاكل الثلاث التي توجد بشكل عام في الساعات التقويمية الدائمة؛ والمتمثلة في: الطبيعة الفريدة للتقويم الجريجوري، وترتيب الترس بالنسبة للتقويم الدائم القائم على فرضية أن الوقت يتحرك إلى الأمام دائماً، بينما تكمُن المشكلة الثالثة في أن التقويم الدائم لا يمكن أن يتوقف لأي فترة من الوقت دون تعديل في الوقت والتاريخ.

وقال دارميش كيمجي المدير الإداري لبوتيك "مستال": إنَّ "غريوبل فورسي" من أرقى الخبراء في مجال صناعة الساعات، وتعتبر "ساعة كيو.بي.إي أكواشن" مثالاً رائعاً على ابتكاراتهم وإبداعاتهم. وسعداء بإطلاق هذه الساعة الجديدة، كما نثق بأنها ستثير اهتمام كل عشاق الساعات الفاخرة في عُمان.

وإضافة إلى الساعات الأنيقة من "غريوبل فورسي"، يعرض بوتيك "مستال" مجموعة من العلامات التجارية الأكثر تميزاً وفخامة. وتحتوي صالة العرض الفاخرة على مجموعة رائعة من الساعات والمجوهرات العالمية التي يتم عرضها بأسلوب عصري فريد من خلال التصميمات الداخلية التي تعكس الذوق الرفيع وتمنح ضيوف الصالة الشعور بالفخامة والتميز.

وفي قلب ساعة "كيو.بي.إي أكواشن" يكمُن الاختراع السابع "لغروبل فورسي" وهو "الكمبيوتر الميكانيكي" المكون من 25 جزءاً متكاملاً، والذي يقدم تفسيراً جديداً لبعض وظائف التقويم التي تتضمنها الساعات الفلكية القديمة. وتتألف الساعة من مجموعة من عجلات الترقيم التي تم تركيبها بطريقة محورية، إلى جانب العقارب القابلة للإزالة والمبرمجة بواسطة هذا النظام المبتكر.

ويُشير القرص الخاص بساعة "كيو.بي.إي أكواشن" إلى السنوات الكبيسة و24 ساعة في النهار والليل واليوم والتاريخ والشهر والساعات والدقائق والثواني، وكذلك الكرونومتر لحفظ الطاقة لمدة 72 ساعة. تعرض الساعة معادلة الوقت مع الأشهر والمواسم والانقلابات والاعتدالات، إضافة إلى السنة التقويمية.

وتوفِّر ساعة "كيو.بي.إي أكواشن" شاشة خطية مبسطة. وهنا تكمُن المفارقة الرائعة لهذه القطعة؛ فهي ساعة معقدة للغاية مع توربيون ومعادلة كاملة لوظائف التقويم الدائم، لكنها سهلة الاستخدام والضبط مثل الساعة بثلاثة عقارب. من السهل للغاية ضبط هذا النظام في كلا الاتجاهين دون الإضرار بالآلية.