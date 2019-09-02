السعيدي رئيسا للهيئة العليا للمجلس العربي للاختصاصات الصحية

القاهرة - العمانية

انتخب معالي الدكتور أحمد بن محمد بن عبيد السعيدي وزير الصحة، رئيساً للهيئة العليا للمجلس العربي للاختصاصات الصحية.

جاء ذلك خلال أعمال اجتماع الهيئة العليا للمجلس العربي للاختصاصات الصحية الذي بدأ اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة.

وقد اجتمعت الهيئة العليا للمجلس العربي للاختصاصات الصحية بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية (إدارة الصحة والمساعدات الإنسانية)، اليوم الاثنين ويستمر لمدة يومين.

وعقد الاجتماع في إطار متابعة تنفيذ القرار رقم (1) الصادر عن الدورة العادية (52) لمجلس وزراء الصحة العرب، التي انعقدت يومي 19 و20 مايو 2019 بجنيف.

وحضر الاجتماع وزراء الصحة من الدول الأعضاء بالهيئة العليا للمجلس أو من ينوب عنهم وهم كالتالي: مصر، الأردن، الإمارات، العراق، سلطنة عمان، دولة فلسطين.

وتضمن الاجتماع العديد من الموضوعات المهمة منها: انتخاب رئيس الهيئة العليا ونائبي الرئيس، مشروع النظام الأساسي واللائحة الداخلية للمجلس المحدثتين، بالإضافة لعرض الأمانة العامة نتائج تسليم وتسلم مهام الأمين العام للمجلس العربي للاختصاصات الصحية بالأردن، عرض الأمين العام للوضع الحالي للمجلس العربي للاختصاصات الصحية.