الإثنين, 02 سبتمبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
45 °c
  1. الرئيسية
  2. دولي
  3. أخبار
  4. عرض الخبر

أمير الكويت يتلقى رسالة خطية من أمير قطر

الإثنين 02 سبتمبر 2019 02:25 م بتوقيت مسقط

أمير الكويت يتلقى رسالة خطية من أمير قطر

الكويت - الوكالات

تلقى أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، صباح اليوم الاثنين، رسالة خطية من أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" ما جاء في تلك الرسالة الخطية، التي حملها الممثل الشخصي لأمير قطر الشيخ، جاسم بن حمد خليفة آل ثاني.

واستقبل أمير الكويت، ممثل أمير قطر بحضور رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق الغانم والتي شهدت تقديم رسالة خطية أمير الكويت.

وتضمنت الرسالة الخطية، وفقا للوكالة الكويتية، مناقشة العلاقات الأخوية التي تربط البلدين والشعبين، وسبل تعزيزها وتنميتها في شتى المجالات.

كما تناولت الرسالة الخطية، أيضا، مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وآخر مستجدات الأوضاع في المنطقة.

ونقل أمير الكويت للوفد القطري تمنياته لأمير قطر بموفور الصحة ودوام العافية، وتمنياته لدولة قطر وشعبها بكل التقدم والازدهار.

وتعد تلك هي المرة الثانية، خلال أيام قليلة، التي يتبادل فيها أمير الكويت وأمير قطر الرسائل الخطية، حيث سبق وحمل أمير الكويت رسالة خطية إلى نظيره القطري.

وحمل رسالة أمير الكويت إلى أمير قطر، رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق الغانم، وبحسب وكالة الأنباء الكويتية (كونا) نقل رئيس مجلس الأمة الكويتي تحيات أمير البلاد إلى الأمير القطري الذي قال إنه مسرور عندما علم أن سموه قد تعافى من العارض الصحي الأخير.

كما سبق ذلك بأيام اتصال من أمير قطر بأمير الكويت، التي اطمأن في الاتصال الهاتفي على صحة أمير الكويت، بعد تعرضه لما وصف بـ"العارض الصحي".

 

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

14 مايو 2018

جلالة السلطان يتلقى رسالة خطية من أمير الكويت

المزيد

08 أغسطس 2017

جلالة السلطان يتلقى رسالة خطية من أمير الكويت حول العلاقات الثنائية الطيبة ومجالات التعاون القائم

المزيد

03 يوليو 2019

جلالة السلطان يتلقى رسالة خطية من أمير قطر

المزيد

23 يناير 2019

جلالة السلطان يتلقى رسالة خطية من أمير قطر

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

تكريم المشروعات الفائزة بمسابقة "عمان بلوكتشين".. ومناقشة مستقبل العملات الرقمية في ختام الملتقى

الاقتصاد - محلي

حمود بن فيصل: نهج التدرج في الممارسة الشورية عزز من نضج التجربة بمفهومها الحديث

قضايا محلية - حوارات

"التجارة والصناعة": توظيف التكنولوجيا محليا على رأس أولويات "إستراتيجية التصنيع 2040"

الاقتصاد - محلي

111 ألف طالب وطالبة يدفعون ثمن تراجع نصيب "التربية والتعليم" من الموازنة العامة للدولة

الاقتصاد - محلي

إسدال الستار على معسكر العمل الشبابي الخليجي المشترك في ظفار.. و7 قضايا تشعل المناظرات

المحليات - أخبار

الطلاب العمانيون في فلوريدا يبدأون تنفيذ "خطة الإخلاء" .. وترامب يحذر من "أكبر الأعاصير"

المحليات - أخبار

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

فلكيا.. أول سبتمبر غرة محرم وأول أيام العام الهجري 1441

المحليات - أخبار

"ضاحي خلفان يسيء للمملكة" يتصدر "تويتر"

منوعات - من هنا وهناك

أول تعليق رسمي سعودي على "توتر العلاقات مع الإمارات"

دولي - أخبار

اصطدام طائر برحلة طيران السلام (دكا – مسقط)

الاقتصاد - محلي

إيران تكشف سبب امتناع "الحوثيين" عن ضرب المدن السعودية

دولي - أخبار

تحديد إجازة ذكرى الهجرة النبوية الشريفة بالقطاعين العام والخاص

المحليات - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة