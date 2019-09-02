إخماد حريق شب في أحد المدارس بصلالة

صلالة - الرؤية

تمكنت فرق الإطفاء بإدارة الدفاع المدني والإسعاف بمحافظة ظفار من إخماد حريق شب في جهاز التبريد بداخل فصل دراسي بأحد المدارس بولاية صلالة دون تسجيل إصابات.