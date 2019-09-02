إخماد حريق شب في أحد المدارس بصلالة

صلالة - الرؤية
تمكنت فرق الإطفاء بإدارة الدفاع المدني والإسعاف بمحافظة ظفار من إخماد حريق شب في جهاز التبريد بداخل فصل دراسي بأحد المدارس بولاية صلالة دون تسجيل إصابات.
الإثنين 02 سبتمبر 2019 12:30 م بتوقيت مسقط
صلالة - الرؤية
تمكنت فرق الإطفاء بإدارة الدفاع المدني والإسعاف بمحافظة ظفار من إخماد حريق شب في جهاز التبريد بداخل فصل دراسي بأحد المدارس بولاية صلالة دون تسجيل إصابات.
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