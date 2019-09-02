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إخماد حريق شب في أحد المدارس بصلالة

الإثنين 02 سبتمبر 2019 12:30 م بتوقيت مسقط

إخماد حريق شب في أحد المدارس بصلالة

 

صلالة - الرؤية

تمكنت فرق الإطفاء بإدارة الدفاع المدني والإسعاف بمحافظة ظفار من إخماد حريق شب في جهاز التبريد بداخل فصل دراسي بأحد المدارس بولاية صلالة دون تسجيل إصابات.

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