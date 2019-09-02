محمد ربيع | مصر
ما حد بنفع
اقوله يوم سرى
ولا حتى هاسمح للهوى
يعزف على نفس الوتر ويغنى
في ناس تصون الأسئلة
وناس تبيع الأجوبه حتى التمنى
يا حيرة القلب اللي تايه ف الدروب
والحلق مشروخ م الصراخ
مش لاقي سكة للخروج
من عقدة الحبل الغشيم
ولا شمس مفتوحة الايدين
على صبح متدلى السنابل
حبات ندى ع الزهر نازل
مغمورة في كف الغبار
واليأس متحزم بيرقص في الفرح
رقصة الخيل اللي هيمان بالإيقاع
ولا عادش واضح للفؤاد
غير خيط ضعيف للحب
من بين الضباب
ملضوم مصيرك بالنواصي الضيقه
ولا ثقب إبره بيتسع
ويعدى أطراف النسيج
مع صوت صدى هادى وبسيط
خليك هنا
وإزرع ف قمحك من جديد
وإرويه طموح
يفرش على جريد النخيل
ويمد خطوة للأمل
يمكن يعدى الضي
من بين الغيوم
البحر هايج والعواصف قاهره
وانا راكب الموجه بشراع
مستني ضل الشط
يضحك للحياه.