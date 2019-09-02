فصوص المخيلة

فتحي مهذب | تونس
لساني الذي يتدلى من فمي
ليس إلا ثعبانا ميتا..
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لأن جسدي ملك للتراب.
لذلك أخشى كثيرا من تعفن أفكاري..
وسقوط الكوجيطو في النسيان
بعد الموت.
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بضعة عقود لا تكفي يا رب
لقراءة ديوانك الشعري الجديد.
كتفاي مطوقتان بفهود شريرة.
والعتمة تهدد بصري بضربة فأس.
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دحضت قبعة البهلوان
لأن السيرك مليء بالدببة
والشمس تسعل فوق كتفي.
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كسرت الجرة الأثرية.
لم أعثر على ذهب توت عنخ أمون..
عثرت على هاتفه الشخصي.
ومسدس رشاش لحراسة قصر الأبدية.
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آه أيها الخزاف
ارحم عظامي.
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آه أيها الليل والنهار
كفى سخرية من العميان.
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لم يزل ظله شاهقا مثل شجرة.
رغم ذهابه اللامشروط الى قاعة النوم الأبدي.