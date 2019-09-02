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فصوص المخيلة

الإثنين 02 سبتمبر 2019 09:00 ص بتوقيت مسقط

فصوص المخيلة

 

فتحي مهذب | تونس

 

لساني الذي يتدلى من فمي

ليس إلا ثعبانا ميتا..

****

 

لأن جسدي ملك للتراب.

لذلك أخشى كثيرا من تعفن أفكاري..

وسقوط الكوجيطو في النسيان

بعد الموت.

****

 

بضعة عقود لا تكفي يا رب

لقراءة ديوانك الشعري الجديد.

كتفاي مطوقتان بفهود شريرة.

والعتمة تهدد بصري بضربة فأس.

****

 

دحضت قبعة البهلوان

لأن السيرك مليء بالدببة

والشمس تسعل فوق كتفي.

****

 

كسرت الجرة الأثرية.

لم أعثر على ذهب توت عنخ أمون..

عثرت على هاتفه الشخصي.

ومسدس رشاش لحراسة قصر الأبدية.

****

 

آه أيها الخزاف

ارحم عظامي.

****

 

آه أيها الليل والنهار

كفى سخرية من العميان.

****

 

لم يزل ظله شاهقا مثل شجرة.

رغم ذهابه اللامشروط الى قاعة النوم الأبدي.

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