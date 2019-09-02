إدريس حنبالي| فاس – المغرب
يُدَاهِمُهُ أَرِيجٌ فَيَغْدُو كَطِفْلٍ سَعِيدٍ باَغَثَهُ المَطَر، خِدْرٌ لَذِيذٌ بات يَسْرِي فِي أَوْصَالِه، يَتَبَسَّم..
- هِيَ ذَاتُ الحِكَايَةِ ظَلَّتْ مَعِي تَتَكَرَّر..
- هَا أَنْتَ تَعُودُ لِنَفْسِ الحِكَايَةِ؛ تَجُودُ عَلَيْكَ السّمَاءُ فَتُقَابِلُ كَرَمِهَا بِمَزِيدٍ مِنَ الأَسْئِلَة.. تَنْسَى دَائِمًا أَنَّكَ فَارِسٌ تَلِيقُ بِهِ الفَخَامَة.
- هَذَا العِطْرُ البَهِيجُ ..مَا أَرْوَعَه.. لَعَلَّهَا حَبِيبَتِي.. أَوْ قَدْ تَكُونُ حَبِيبَةً جَدِيدَة ..(يبسم )
- رُبَّمَا .. تَكُونُ مَلَّتِ الكَلاَمَ؛ أَوْ لَعَلَّهَا لاَ تَحْتَمِلُ مَزِيدًا مِنَ الأَسْئِلَة.
- لَعَلَّهَا أُمِّي..؟..
- نِعْمَ المرأة.. يشهد الناس أنها كانت أمًّا.. كَانَتْ جَدَّةً بِحَقٍّ.. كَانَتْ حَلِيمَة .
- لَعَلَّكَ تُرِيدُ أَنْ تَقُولَ : حَبِيبَتِي..؟
- آهٍ.. كَمْ كاَنَتْ جَمِيلَة..
- أَوْ قَدْ تَكُونُ.. المُهْرَةُ الصّغِيرَة ..؟
- وَلاَ هِيَ أَيْضًا.. كَيْفَ تُنْسِيكَ حِصَانَكَ ..مُهْرَةٌ رَضِيعَة..؟
- أَرَأَيْتَ..؟.. إِنَّهَا تَتَضَوَّعُ عُطُورًا جَدِيدَة.
- هِيَ نَسَائِمُ "ورغة"°؛ دَوْمًا عَذْبَةٌ نَدِيّة.
- يَا صَدِيقِي لاَ تَكُنْ جَاحِدًا؛ أَحْيَانَا تَصِلُنَا أَيْضًا نَسَائِمُ "صفريوية" °°؟
- لاَ بَأَس.. مَا دَامَتْ تُنْعِشُ الأَنْفَاس.. نِعْمَة وَهَدِيَّة.
- مَا أَعْذَبَهَا مِنْ بَشَائِر.. تُذَكِّرُنِي بِأَفْرَاحِ بَلْدَتِنَا الصَّيْفِيَّة.
- أَجَل؛ لاَ شَيْءَ أَرْوَعُ مِنْ مَوْسِمِ الحَصَاد.. وَتَحْلُو أَفْرَاحُنَا بَعْدَ فَرَاغِنَا مِنْ نَقْلِ السَّنَابِلِ وَدَرْسِهَا فِي الَبياَدِر.
- وَتُنْصَبُ عَلَى التَّلَّةِ الصَّغِيرَة خَيْمَةٌ كَبِيرَة.
- أَجَل.. وَبِأَقْدَاحِ الشّايِ يَتَطَهَّرُونَ من أَنَّاتٍ قَدِيمَة.
- أَرَأَيْت ؟..سَنَابِلُ القَمْحِ هَذَا العَامِ.. كَانَتْ عَلَى نَحْوٍ مَا نَحِيلَة.
- وكم يغدق النحل..؟ هلا رأيت إلى هذه النّحلة الوقورة؛ يكفي هذا لترى كم كانت السنة خصيبة. لكني أنسى أنك خبير أعراس أيضا.. إنك فارس.
- وَفَلاَّحٌ أَيْضًا..( يبسم ).
- أَجَلْ؛ بِكُلِّ تَأْكِيد.. وَكُنْتَ خَبِيرًا فِي إعْدَادِ أَبَارِيقِ الشَّايِ؛ وَ تَفْزَعُ إِلَى البَارُودِ كُلَّمَا رَاوَدَتْكَ أَوْجَاعٌ جَدِيدَة..
- عَلِمْتُ أَنَّ السَّمَاءَ جَادَتْ عَلَيَّ بِحَفِيدٍ جَدِيد..( يبسم )
- أَجَل ...
- كُنْتُ أَوَدُّ أَنْ أَكُونَ فِي اسْتِقْبَالِهِ قَبْلَ السَّفَر.
- أَعْلَمُ.. وَلَقَدْ سَمَّوْهُ أَحْمَدًا..
- ( يبسم ) يَقُولُونَ: إِنَّ حِصَانِي لَيْسَ بِخَيْر.
أَجَل.. عَسَى قَرِيبًا يَتَمَاثَلُ لِلشِّفَاء.. ؟
- الأَحْبَابُ يَلْتَئِمُونَ هُنَاكَ؛ عَلَى التَّلَةِ؛ فِي الخَيْمَةِ الكَبِيرَة.
- نَعَمْ.. إِنَّهُمْ يَنْتَظِرُونَ هُناَكَ فِي خَيْمَةِ الأَعْرَاس .. وَلَوْ أَنَّ هَذِهِ الرَّابِيَةِ فِي الحَقِيقَةِ.. مَقْبَرَةٌ قَدِيمَة.
- مَا أَعْذَبَهَا؛ إِذْ تَتَضَوُّعُ مِنْ جَدِيد..!
- فَرَحُ العِنَاقِ أَيُّهاَ الفَارِس .. تَنْزِلُ الآنَ فِي حُضْنِ أَرْضِكَ الحَبِيبَة!.
هوامش:
° ورغة: نسبة لوادي ورغة جوار مدينة تاونات شمال المغرب.
°°صفريوية: نسبة لمدينة صفرو بجوار مينة فاس المغرب.