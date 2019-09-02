إدريس حنبالي| فاس – المغرب

يُدَاهِمُهُ أَرِيجٌ فَيَغْدُو كَطِفْلٍ سَعِيدٍ باَغَثَهُ المَطَر، خِدْرٌ لَذِيذٌ بات يَسْرِي فِي أَوْصَالِه، يَتَبَسَّم..

- هِيَ ذَاتُ الحِكَايَةِ ظَلَّتْ مَعِي تَتَكَرَّر..

- هَا أَنْتَ تَعُودُ لِنَفْسِ الحِكَايَةِ؛ تَجُودُ عَلَيْكَ السّمَاءُ فَتُقَابِلُ كَرَمِهَا بِمَزِيدٍ مِنَ الأَسْئِلَة.. تَنْسَى دَائِمًا أَنَّكَ فَارِسٌ تَلِيقُ بِهِ الفَخَامَة.

- هَذَا العِطْرُ البَهِيجُ ..مَا أَرْوَعَه.. لَعَلَّهَا حَبِيبَتِي.. أَوْ قَدْ تَكُونُ حَبِيبَةً جَدِيدَة ..(يبسم )

- رُبَّمَا .. تَكُونُ مَلَّتِ الكَلاَمَ؛ أَوْ لَعَلَّهَا لاَ تَحْتَمِلُ مَزِيدًا مِنَ الأَسْئِلَة.

- لَعَلَّهَا أُمِّي..؟..

- نِعْمَ المرأة.. يشهد الناس أنها كانت أمًّا.. كَانَتْ جَدَّةً بِحَقٍّ.. كَانَتْ حَلِيمَة .

- لَعَلَّكَ تُرِيدُ أَنْ تَقُولَ : حَبِيبَتِي..؟

- آهٍ.. كَمْ كاَنَتْ جَمِيلَة..

- أَوْ قَدْ تَكُونُ.. المُهْرَةُ الصّغِيرَة ..؟

- وَلاَ هِيَ أَيْضًا.. كَيْفَ تُنْسِيكَ حِصَانَكَ ..مُهْرَةٌ رَضِيعَة..؟

- أَرَأَيْتَ..؟.. إِنَّهَا تَتَضَوَّعُ عُطُورًا جَدِيدَة.

- هِيَ نَسَائِمُ "ورغة"°؛ دَوْمًا عَذْبَةٌ نَدِيّة.

- يَا صَدِيقِي لاَ تَكُنْ جَاحِدًا؛ أَحْيَانَا تَصِلُنَا أَيْضًا نَسَائِمُ "صفريوية" °°؟

- لاَ بَأَس.. مَا دَامَتْ تُنْعِشُ الأَنْفَاس.. نِعْمَة وَهَدِيَّة.

- مَا أَعْذَبَهَا مِنْ بَشَائِر.. تُذَكِّرُنِي بِأَفْرَاحِ بَلْدَتِنَا الصَّيْفِيَّة.

- أَجَل؛ لاَ شَيْءَ أَرْوَعُ مِنْ مَوْسِمِ الحَصَاد.. وَتَحْلُو أَفْرَاحُنَا بَعْدَ فَرَاغِنَا مِنْ نَقْلِ السَّنَابِلِ وَدَرْسِهَا فِي الَبياَدِر.

- وَتُنْصَبُ عَلَى التَّلَّةِ الصَّغِيرَة خَيْمَةٌ كَبِيرَة.

- أَجَل.. وَبِأَقْدَاحِ الشّايِ يَتَطَهَّرُونَ من أَنَّاتٍ قَدِيمَة.

- أَرَأَيْت ؟..سَنَابِلُ القَمْحِ هَذَا العَامِ.. كَانَتْ عَلَى نَحْوٍ مَا نَحِيلَة.

- وكم يغدق النحل..؟ هلا رأيت إلى هذه النّحلة الوقورة؛ يكفي هذا لترى كم كانت السنة خصيبة. لكني أنسى أنك خبير أعراس أيضا.. إنك فارس.

- وَفَلاَّحٌ أَيْضًا..( يبسم ).

- أَجَلْ؛ بِكُلِّ تَأْكِيد.. وَكُنْتَ خَبِيرًا فِي إعْدَادِ أَبَارِيقِ الشَّايِ؛ وَ تَفْزَعُ إِلَى البَارُودِ كُلَّمَا رَاوَدَتْكَ أَوْجَاعٌ جَدِيدَة..

- عَلِمْتُ أَنَّ السَّمَاءَ جَادَتْ عَلَيَّ بِحَفِيدٍ جَدِيد..( يبسم )

- أَجَل ...

- كُنْتُ أَوَدُّ أَنْ أَكُونَ فِي اسْتِقْبَالِهِ قَبْلَ السَّفَر.

- أَعْلَمُ.. وَلَقَدْ سَمَّوْهُ أَحْمَدًا..

- ( يبسم ) يَقُولُونَ: إِنَّ حِصَانِي لَيْسَ بِخَيْر.

أَجَل.. عَسَى قَرِيبًا يَتَمَاثَلُ لِلشِّفَاء.. ؟

- الأَحْبَابُ يَلْتَئِمُونَ هُنَاكَ؛ عَلَى التَّلَةِ؛ فِي الخَيْمَةِ الكَبِيرَة.

- نَعَمْ.. إِنَّهُمْ يَنْتَظِرُونَ هُناَكَ فِي خَيْمَةِ الأَعْرَاس .. وَلَوْ أَنَّ هَذِهِ الرَّابِيَةِ فِي الحَقِيقَةِ.. مَقْبَرَةٌ قَدِيمَة.

- مَا أَعْذَبَهَا؛ إِذْ تَتَضَوُّعُ مِنْ جَدِيد..!

- فَرَحُ العِنَاقِ أَيُّهاَ الفَارِس .. تَنْزِلُ الآنَ فِي حُضْنِ أَرْضِكَ الحَبِيبَة!.

هوامش:

° ورغة: نسبة لوادي ورغة جوار مدينة تاونات شمال المغرب.

°°صفريوية: نسبة لمدينة صفرو بجوار مينة فاس المغرب.