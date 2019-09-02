الإثنين, 02 سبتمبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
37 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. المحليات
  4. ثقافة
  5. عرض الخبر

قصة قصيرة:

سيرة الحب

الإثنين 02 سبتمبر 2019 08:56 ص بتوقيت مسقط

سيرة الحب

إدريس حنبالي| فاس – المغرب

يُدَاهِمُهُ أَرِيجٌ فَيَغْدُو كَطِفْلٍ سَعِيدٍ باَغَثَهُ المَطَر، خِدْرٌ لَذِيذٌ بات يَسْرِي فِي أَوْصَالِه، يَتَبَسَّم..

- هِيَ ذَاتُ الحِكَايَةِ ظَلَّتْ مَعِي تَتَكَرَّر..

- هَا أَنْتَ تَعُودُ لِنَفْسِ الحِكَايَةِ؛ تَجُودُ عَلَيْكَ السّمَاءُ  فَتُقَابِلُ كَرَمِهَا بِمَزِيدٍ مِنَ الأَسْئِلَة.. تَنْسَى دَائِمًا أَنَّكَ فَارِسٌ تَلِيقُ بِهِ الفَخَامَة.

- هَذَا العِطْرُ البَهِيجُ ..مَا أَرْوَعَه.. لَعَلَّهَا حَبِيبَتِي.. أَوْ قَدْ تَكُونُ حَبِيبَةً جَدِيدَة ..(يبسم )

-  رُبَّمَا ..  تَكُونُ مَلَّتِ الكَلاَمَ؛ أَوْ لَعَلَّهَا لاَ تَحْتَمِلُ مَزِيدًا مِنَ الأَسْئِلَة.

- لَعَلَّهَا أُمِّي..؟..

-  نِعْمَ  المرأة.. يشهد الناس أنها كانت أمًّا.. كَانَتْ جَدَّةً بِحَقٍّ.. كَانَتْ  حَلِيمَة .

- لَعَلَّكَ تُرِيدُ أَنْ تَقُولَ :  حَبِيبَتِي..؟

- آهٍ.. كَمْ كاَنَتْ جَمِيلَة..

- أَوْ قَدْ تَكُونُ.. المُهْرَةُ الصّغِيرَة ..؟

- وَلاَ هِيَ أَيْضًا.. كَيْفَ تُنْسِيكَ حِصَانَكَ ..مُهْرَةٌ رَضِيعَة..؟

- أَرَأَيْتَ..؟.. إِنَّهَا تَتَضَوَّعُ عُطُورًا جَدِيدَة.

- هِيَ نَسَائِمُ "ورغة"°؛ دَوْمًا عَذْبَةٌ نَدِيّة.

- يَا صَدِيقِي لاَ تَكُنْ جَاحِدًا؛  أَحْيَانَا تَصِلُنَا أَيْضًا نَسَائِمُ "صفريوية" °°؟

- لاَ بَأَس.. مَا دَامَتْ تُنْعِشُ الأَنْفَاس.. نِعْمَة وَهَدِيَّة.

- مَا أَعْذَبَهَا مِنْ بَشَائِر.. تُذَكِّرُنِي بِأَفْرَاحِ بَلْدَتِنَا الصَّيْفِيَّة.

- أَجَل؛ لاَ شَيْءَ أَرْوَعُ مِنْ مَوْسِمِ الحَصَاد.. وَتَحْلُو أَفْرَاحُنَا بَعْدَ  فَرَاغِنَا مِنْ نَقْلِ السَّنَابِلِ  وَدَرْسِهَا فِي الَبياَدِر.

- وَتُنْصَبُ عَلَى التَّلَّةِ الصَّغِيرَة خَيْمَةٌ كَبِيرَة.

- أَجَل.. وَبِأَقْدَاحِ الشّايِ يَتَطَهَّرُونَ من أَنَّاتٍ قَدِيمَة.

-  أَرَأَيْت ؟..سَنَابِلُ القَمْحِ هَذَا العَامِ.. كَانَتْ عَلَى نَحْوٍ مَا  نَحِيلَة.

-  وكم يغدق النحل..؟ هلا رأيت إلى هذه النّحلة الوقورة؛  يكفي هذا لترى كم كانت السنة خصيبة. لكني أنسى أنك خبير أعراس أيضا.. إنك فارس.

- وَفَلاَّحٌ أَيْضًا..( يبسم ).

- أَجَلْ؛ بِكُلِّ تَأْكِيد.. وَكُنْتَ خَبِيرًا فِي إعْدَادِ أَبَارِيقِ الشَّايِ؛ وَ تَفْزَعُ إِلَى البَارُودِ كُلَّمَا رَاوَدَتْكَ أَوْجَاعٌ جَدِيدَة..

-  عَلِمْتُ أَنَّ السَّمَاءَ جَادَتْ عَلَيَّ  بِحَفِيدٍ جَدِيد..( يبسم )

- أَجَل ...

-  كُنْتُ أَوَدُّ أَنْ أَكُونَ فِي اسْتِقْبَالِهِ قَبْلَ السَّفَر.

 - أَعْلَمُ.. وَلَقَدْ سَمَّوْهُ أَحْمَدًا..  

 - ( يبسم ) يَقُولُونَ: إِنَّ حِصَانِي لَيْسَ بِخَيْر.

  أَجَل.. عَسَى قَرِيبًا يَتَمَاثَلُ لِلشِّفَاء.. ؟

 -  الأَحْبَابُ يَلْتَئِمُونَ هُنَاكَ؛ عَلَى التَّلَةِ؛ فِي الخَيْمَةِ الكَبِيرَة.

- نَعَمْ.. إِنَّهُمْ يَنْتَظِرُونَ هُناَكَ فِي خَيْمَةِ الأَعْرَاس .. وَلَوْ أَنَّ هَذِهِ الرَّابِيَةِ فِي الحَقِيقَةِ.. مَقْبَرَةٌ قَدِيمَة.

- مَا أَعْذَبَهَا؛ إِذْ تَتَضَوُّعُ مِنْ جَدِيد..!

- فَرَحُ العِنَاقِ أَيُّهاَ الفَارِس ..  تَنْزِلُ الآنَ فِي حُضْنِ أَرْضِكَ الحَبِيبَة!.

هوامش:

° ورغة: نسبة لوادي ورغة  جوار مدينة تاونات شمال المغرب.

°°صفريوية:  نسبة لمدينة صفرو بجوار مينة فاس المغرب.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

14 فبراير 2019

في عيد الحب (لك غنت يمامة الحب شعرا)

المزيد

28 مايو 2019

سيرة نبي

المزيد

27 مايو 2019

سيرة نبي

المزيد

16 أبريل 2019

سيرة ذاتية

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

تكريم المشروعات الفائزة بمسابقة "عمان بلوكتشين".. ومناقشة مستقبل العملات الرقمية في ختام الملتقى

الاقتصاد - محلي

حمود بن فيصل: نهج التدرج في الممارسة الشورية عزز من نضج التجربة بمفهومها الحديث

قضايا محلية - حوارات

"التجارة والصناعة": توظيف التكنولوجيا محليا على رأس أولويات "إستراتيجية التصنيع 2040"

الاقتصاد - محلي

111 ألف طالب وطالبة يدفعون ثمن تراجع نصيب "التربية والتعليم" من الموازنة العامة للدولة

الاقتصاد - محلي

إسدال الستار على معسكر العمل الشبابي الخليجي المشترك في ظفار.. و7 قضايا تشعل المناظرات

المحليات - أخبار

الطلاب العمانيون في فلوريدا يبدأون تنفيذ "خطة الإخلاء" .. وترامب يحذر من "أكبر الأعاصير"

المحليات - أخبار

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

فلكيا.. أول سبتمبر غرة محرم وأول أيام العام الهجري 1441

المحليات - أخبار

"ضاحي خلفان يسيء للمملكة" يتصدر "تويتر"

منوعات - من هنا وهناك

أول تعليق رسمي سعودي على "توتر العلاقات مع الإمارات"

دولي - أخبار

اصطدام طائر برحلة طيران السلام (دكا – مسقط)

الاقتصاد - محلي

إيران تكشف سبب امتناع "الحوثيين" عن ضرب المدن السعودية

دولي - أخبار

تحديد إجازة ذكرى الهجرة النبوية الشريفة بالقطاعين العام والخاص

المحليات - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة