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تحت رعاية صاحب السمو السيد أسعد بن طارق آل سعيد

افتتاح المبنى الرئيسي لـ"حرة صلالة" اليوم.. و7.8 مليار دولار إجمالي الاستثمارات

الإثنين 02 سبتمبر 2019 08:51 ص بتوقيت مسقط

افتتاح المبنى الرئيسي لـ"حرة صلالة" اليوم.. و7.8 مليار دولار إجمالي الاستثمارات

صلالة - العمانية

يرعى صاحب السمو السيّد أسعد بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي والممثل الخاص لجلالة السلطان اليوم الإثنين حفل الافتتاح الرسمي للمبنى الرئيسي للمنطقة الحرة بصلالة.

وقال علي بن محمد تبوك الرئيس التنفيذي للمنطقة الحرة بصلالة إن إنشاء المبنى الرئيسي للمنطقة سيعزز من المقومات الرئيسية التي تتمتع بها والتي تؤهلها للتنافس على الصعيد العالمي، كشافا أن حجم الاستثمارات بالمنطقة الحرة بصلالة يقدر بنحو 7.8 مليار دولار أمريكي.

وشُيد المبنى بأعلى المعايير والمقاييس العالمية لتقديم خدمات متكاملة للمستثمرين والشركات العاملة بالمنطقة الحرة بصلالة بهدف تعزيز كفاءة سير الأعمال والخدمات وتسهيل كافة الإجراءات ليساهم في رفع مستوى التنافسية وتحقيق الأهداف التنموية التي تتماشى مع غايات التنمية المستدامة بالسلطنة.

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