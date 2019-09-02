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"حقوق الإنسان" تزور مستشفى المسرة وتشيد بالخدمات المقدمة

الإثنين 02 سبتمبر 2019 08:50 ص بتوقيت مسقط

"حقوق الإنسان" تزور مستشفى المسرة وتشيد بالخدمات المقدمة

مسقط - الرؤية

قامَ فريقٌ من اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان بزيارةٍ ميدانية إلى مستشفى المسرة؛ التقى خلالها إدارة المستشفى، وعددًا من الكوادر الطبية العاملة فيه، وزار أقسام المستشفى المختلفة، واستمعَ إلى شرحٍ تفصيليٍّ عن الخدمات التي يقدمها المستشفى، والرعاية الصحية التي يُوفرها.

وفي بداية الزيارة، شاهدَ الفريقُ مادةً فيلمية تُعرف بالمستشفى، والأقسام التي يتكون منها؛ حيث ينقسمُ العلاج النفسي إلى أربع فئات؛ تشمل: الأمراض النفسية العامة، والأمراض النفسية لكبار السن، والأمراض النفسية للأطفال، والمراهقين والطب النفسي الجنائي، ويقدم المستشفى العلاج لمرضى إدمان المخدرات والكحول، ويقدم خدمات في مجال علم النفس، والخدمة الاجتماعية، والتأهيل كالعلاج الطبيعي، والعلاج المهني، وعلاج النطق. كما يعتبر مركزًا تدريبيًّا للأطباء والممرضين في مختلف التخصصات والفئات الطبية.

بعدها، تجوَّل الفريق في المستشفى، واطلع على الخدمات التشخيصية المُقدمة كتخطيط الدماغ، وقياس العمليات النفسية، ونظام الموجات فوق الصوتية، والتصوير بالأشعة المقطعية وأشعة أكس، وعلاج حالات إدمان المخدرات، وإزالة السموم، وعلاج إدمان الكحول، وخدمات إعادة التأهيل الشاملة لمدمني المخدرات، وإعادة التأهيل الشاملة لحالات الأمراض النفسية للبالغين والأطفال والمراهقين، إضافة إلى خدمات الطوارئ.

وأشادتْ اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان بالخدمات الصحية المتخصصة التي يُقدمها المستشفى، ومستوى الرعاية التي يحظى بها المرضى في المستشفى، والكفاءة التي يتمتع بها الكادر الطبي والوظيفي العامل في المستشفى، والتي تتوافق مع حقوق الإنسان، والمعايير الدولية المتعلقة بحق الرعاية الصحية، ومبادئ منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة.

وضمَّ فريق اللجنة: الدكتور علي بن عبدالله الكلباني الأمين العام للجنة، وسعادة خالد بن يحيى الفرعي عضو اللجنة، ولبيبة بنت محمد المعولية عضو اللجنة، وياسر بن سعيد الذهلي عضو اللجنة، وسليمان بن عبدالله الوهيبي عضو اللجنة، وعددًا من موظفي اللجنة العُمانية.

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