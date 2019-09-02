القيد الانتخابي .. مسؤولية وأمانة

اقترب موعد غلق باب القيد في السجل الانتخابي لانتخابات أعضاء مجلس الشورى للفترة التاسعة، ولذا يتعين على كل مواطن لم يسجل نفسه أن يبادر إلى تقديم طلب بذلك عن طريق مكاتب أصحاب السعادة الولاة أو عبر الموقع الإلكتروني للانتخابات "elections.om" لضمان ممارسة حقهم الانتخابي والتصويت لمن يرونه مناسباً في الانتخابات المرتقبة خلال الفترة المقبلة.

والحق أن القيد في السجل الانتخابي ليس مجرد تسجيل في دفتر من أجل التصويت لاحقاً في الانتخابات، بل إن الهدف من هذا القيد يتعدى ذلك بكثير، فهي أمانة ومسؤولية وطنية، فالتجربة البرلمانية في السلطنة أتاحت للمواطن أن يكون شريكاً في صنع القرار، وإذا ما تخلف المواطن عن القيام بهذا الدور فإنه يكون قد تخلى عن حق من حقوقه التي كفلها له النظام الأساسي للدولة.

إن المسؤوليات الوطنية يجب أن يؤديها المواطن وأن يحرص على القيام بها من أجل استمرار مسيرة النهضة والبناء والاستقرار.