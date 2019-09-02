الإثنين, 02 سبتمبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
34 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. الرؤية اليوم
  4. عرض الخبر

القيد الانتخابي .. مسؤولية وأمانة

الإثنين 02 سبتمبر 2019 08:26 ص بتوقيت مسقط

القيد الانتخابي .. مسؤولية وأمانة

اقترب موعد غلق باب القيد في السجل الانتخابي لانتخابات أعضاء مجلس الشورى للفترة التاسعة، ولذا يتعين على كل مواطن لم يسجل نفسه أن يبادر إلى تقديم طلب بذلك عن طريق مكاتب أصحاب السعادة الولاة أو عبر الموقع الإلكتروني للانتخابات "elections.om" لضمان ممارسة حقهم الانتخابي والتصويت لمن يرونه مناسباً في الانتخابات المرتقبة خلال الفترة المقبلة.

والحق أن القيد في السجل الانتخابي ليس مجرد تسجيل في دفتر من أجل التصويت لاحقاً في الانتخابات، بل إن الهدف من هذا القيد يتعدى ذلك بكثير، فهي أمانة ومسؤولية وطنية، فالتجربة البرلمانية في السلطنة أتاحت للمواطن أن يكون شريكاً في صنع القرار، وإذا ما تخلف المواطن عن القيام بهذا الدور فإنه يكون قد تخلى عن حق من حقوقه التي كفلها له النظام الأساسي للدولة.

إن المسؤوليات الوطنية يجب أن يؤديها المواطن وأن يحرص على القيام بها من أجل استمرار مسيرة النهضة والبناء والاستقرار.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

14 سبتمبر 2015

صوت الناخب ..مسؤولية وأمانة

المزيد

17 سبتمبر 2016

بدء تلقي طلبات نقل القيد الانتخابي.. اليوم

المزيد

28 سبتمبر 2016

اليوم.. آخر موعد لنقل القيد في السجل الانتخابي

المزيد

26 أكتوبر 2016

اليوم .. انتهاء فترة القيد بالسجل الانتخابي

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

تكريم المشروعات الفائزة بمسابقة "عمان بلوكتشين".. ومناقشة مستقبل العملات الرقمية في ختام الملتقى

الاقتصاد - محلي

حمود بن فيصل: نهج التدرج في الممارسة الشورية عزز من نضج التجربة بمفهومها الحديث

قضايا محلية - حوارات

"التجارة والصناعة": توظيف التكنولوجيا محليا على رأس أولويات "إستراتيجية التصنيع 2040"

الاقتصاد - محلي

111 ألف طالب وطالبة يدفعون ثمن تراجع نصيب "التربية والتعليم" من الموازنة العامة للدولة

الاقتصاد - محلي

إسدال الستار على معسكر العمل الشبابي الخليجي المشترك في ظفار.. و7 قضايا تشعل المناظرات

المحليات - أخبار

الطلاب العمانيون في فلوريدا يبدأون تنفيذ "خطة الإخلاء" .. وترامب يحذر من "أكبر الأعاصير"

المحليات - أخبار

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

فلكيا.. أول سبتمبر غرة محرم وأول أيام العام الهجري 1441

المحليات - أخبار

"ضاحي خلفان يسيء للمملكة" يتصدر "تويتر"

منوعات - من هنا وهناك

أول تعليق رسمي سعودي على "توتر العلاقات مع الإمارات"

دولي - أخبار

اصطدام طائر برحلة طيران السلام (دكا – مسقط)

الاقتصاد - محلي

إيران تكشف سبب امتناع "الحوثيين" عن ضرب المدن السعودية

دولي - أخبار

تحديد إجازة ذكرى الهجرة النبوية الشريفة بالقطاعين العام والخاص

المحليات - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة