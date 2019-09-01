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سفارة السلطنة في كوريا تنظم ملتقى البيت المفتوح "مرحبا بكم في عمان"

الأحد 01 سبتمبر 2019 09:04 م بتوقيت مسقط

سفارة السلطنة في كوريا تنظم ملتقى البيت المفتوح "مرحبا بكم في عمان"

 

مسقط - الرؤية

نظمت سفارة السلطنة في جمهورية كوريا ملتقى البيت المفتوح "مرحبا بكم في عُمان"؛ وذلك في إطار الدبلوماسية العامة للسفارة وبالتعاون مع هيئة التعليم التابعة لبلدية العاصمة سيؤل.

واستضافت السفارة عددا من الطلبة والطالبات من مدرسة سانجام، وفتحت السفارة أبوابها للطلبة بحضور عدد من المدرسين والمسؤولين من هيئة التعليم. وقدم سعادة السفير محمد بن سالم الحارثي سفير السلطنة المعتمد لدى كوريا الجنوبية للحضور عرضًا مرئيًا تحدث فيه عن الجوانب التاريخية والحضارية والثقافية لعُمان وأكد على أهمية الموقع الجغرافي الاستراتيجي للسلطنة وتطرق إلى الدور العماني في الملاحة البحرية والتجارة العالمية، كما تحدث عن طريق الحرير وقوافل اللبان على امتداد العصور. واستعرض سعادته ملامح النهضة الحديثة التي يقودها حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- والمعالم السياحية التي تزخر بها السلطنة وما يتصل بالعلاقات العمانية - الكورية والتجربة العمانية في تطبيق منهج التفاهم والتسامح والتعايش في المجتمع متعدد الثقافات والأديان ودورها في الحوار ونشر قيم المحبة والسلام. وأوضح سعادة سفير السلطنة المعتمد في كوريا الجنوبية أنَّ هذا الملتقى يأتي في إطار البرنامج المفتوح الذي تنظمه هيئة التعليم بالعاصمة سيؤل لطلاب المدارس وقد تم اختيار سفارة السلطنة كسفارة نموذجية، مشيرًا أن هذا الملتقى يأتي أيضًا في إطار برنامج الدبلوماسية العامة الذي أطلقته السفارة هذا العام والذي يهدف لتعريف بالسلطنة والترويج السياحي والاستثماري لها سعيًا إلى تعزيز آفاق التعاون بين السلطنة وجمهورية كوريا.

وقد شاهد الحضور خلال الملتقى فنون العمارة العمانية مجسدة في مبنى السفارة وتجولوا في متحفها الذي يزخر بالمعروضات التراثية واللوحات الفنية ولوحات الخط العربي والمخطوطات والكتب المختلفة .

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