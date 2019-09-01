الساعدي: رؤية هلال صفر يوم 29 سبتمبر "بسهولة".. والقمر يقترب من زحل الأحد المقبل

مسقط - الرؤية

قال الخبير الفلكي الدكتور صبيح بن رحمن الساعدي إن الحسابات الفلكية الدقيقة جداً لحركة الشمس والأرض والقمر وتأثير الكواكب السيارة الأخرى على حركة القمر، تظهر اقتران هلال شهر صفر للعام الهجري 1441 يوم السبت الموافق 28/9/2019م في الساعة العاشرة والدقيقة 27 و 28 ثانية مساء وتكون رؤية الهلال في ذلك اليوم مستحيلة لأنّ الهلال يغرب مع غروب الشمس تقريبًا، بينما سيشاهد في اليوم التالي الأحد 29/9/2019م بسهولة ويسر في جميع محافظات السلطنة وغالبية الدول العربية والإسلامية؛ حيث يمكث الهلال أكثر من 47 دقيقة بعد غروب الشمس (بالنسبة لمسقط) ويكون على ارتفاع حوالي 10 درجات فوق الأفق الغربي لسماء السلطنة، وعليه سيكون يوم الإثنين 30/9/2019م غرة شهر صفر للعام الهجري 1441.

وكان هلال شهر محرم لعام 1441هـ قد اقترن بالشمس عند الساعة الثانية والدقيقة 38 و9 ثواني ظهر يوم الجمعة الموافق 30/8/2019م (حسب التوقيت المحلي للسلطنة) وكانت رؤية الهلال مساء يوم الجمعة صعبة جدًا جدًا في جميع محافظات السلطنة؛ حيث يمكث الهلال 16 دقيقة و5 ثواني بعد غروب الشمس (بالنسبة لمسقط) وكان على ارتفاع حوالي 3 درجات فوق الأفق الغربي لسماء السلطنة، بينما شوهد في اليوم التالي السبت 31/8/2019م بسهولة ويسر في جميع محافظات السلطنة وغالبية الدول العربية والإسلامية؛ حيث مكث الهلال أكثر من ساعة بعد غروب الشمس (بالنسبة لمسقط) وكان على ارتفاع حوالي 13 درجة فوق الأفق الغربي لسماء السلطنة، وعليه كان يوم الأحد 1/9/2019م غرة شهر محرم وبداية العام الهجري الجديد 1441، أعاده الله على جميع المسلمين بالخير والبركة وجعل أيامه سلام ووئام.

وفي بداية شهر سبتمبر يبعد القمر عن الشمس بمسافة زاوية قدرها حوالي 277.29 درجة ويزداد بعده عن الشمس يومياً بـ 12.2 درجة أي أن شروق القمر يتأخر يومياً حوالي 52 دقيقة عن اليوم السابق.

ويصل هلال شهر محرم التربيع الأول يوم الجمعة الموافق 6/9/2019م عند الساعة السابعة والدقيقة 10 صباحًا، ويكتمل وجه القمر لشهر محرم (يصبح بدرًا) عند الساعة الثامنة والدقيقة 33 صباح يوم السبت الموافق 14/9/2019م، بينما يصل هلال شهر محرم للتربيع الأخير يوم الأحد الموافق 22/9/2019م عند الساعة السادسة والدقيقة 41 صباحًا.

ويكون القمر في اقرب نقطة له بالمدار حول الأرض يوم السبت الموافق 28/9/2019م، عند الساعة السادسة صباحًا، حيث تصل المسافة بين الأرض والقمر حوالي 357802 كيلومتراً، عندها يكون المد أعلى ما يمكن، بينما يكون القمر في أبعد نقطة له بالمدار حول الأرض يوم الجمعة الموافق 13/9/2019م، عند الساعة السادسة مساء حيث تصل المسافة بين الأرض والقمر 406377 كيلومتراً، عندها يكون الجزر أكبر ما يمكن.

وتشهد سماء السلطنة هذا الشهر عددا من الظواهر الفلكية، منها اقتراب القمر من نجم السماك الأعزل ألمع نجم في برج العذراء مساء يوم الإثنين الموافق 2/9/2019م؛ حيث يشاهد الجرمان قريبان من بعض وعلى ارتفاع حوالي 25 درجة فوق الأفق الغربي لسماء السلطنة وذلك بعد صلاة المغرب. وتشكيل مثلث سمائي تكون رؤوسه كوكب المشترى والقمر ونجم قلب العقرب ألمع نجم في برج كوكبة العقرب؛ حيث يشاهد المثلث السمائي مساء يوم الخميس 5/9/2019م على ارتفاع حوالي 70 درجة فوق الأفق الغربي لسماء السلطنة وذلك بعد صلاة المغرب.

وكذلك اقتراب القمر من كوكب المشترى مساء يومي الخميس والجمعة الموافق 5-6/9/2019م؛ حيث يشاهد الجرمان قريبان من بعض وعلى ارتفاع حوالي 60 درجة فوق الأفق الغربي لسماء السلطنة وذلك بعد صلاة المغرب.

واقتراب القمر من كوكب زحل مساء يوم الأحد الموافق 8/9/2019م؛ حيث يشاهد الجرمان قريبان جدًا جدًا من بعض وعلى ارتفاع حوالي 60 درجة فوق الأفق الغربي لسماء السلطنة وذلك بعد صلاة المغرب. واقتراب كوكب عطارد من كوكب الزهرة مساء يوم السبت 14/9/2019م؛ حيث يشاهد الجرمان قريبان جدًا جدًا من بعض فوق الأفق الغربي لسماء السلطنة وذلك بعد غروب الشمس مباشرة. واقتراب القمر من نجم الدبران (عين الثور)- ألمع نجم في كوكبة برج الثور- مساء يوم الجمعة الموافق 20/9/2019م حيث يشاهد الجرمان قريبان من بعض فوق الأفق الشرقي لسماء السلطنة وذلك بعد الساعة العاشرة والنصف مساء.

واقتراب القمر من نجم قلب الأسد صباح يوم الخميس 26/9/2019م؛ حيث يشاهد الجرمان قريبان من بعض فوق الأفق الشرقي لسماء السلطنة وذلك بعد الساعة الثالثة والدقيقة 45 صباحًا.