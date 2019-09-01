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توقيع اتفاقية بناء المقر الجديد لجمعية التدخل المبكر للأطفال ذوي الإعاقة

الأحد 01 سبتمبر 2019 08:00 م بتوقيت مسقط

توقيع اتفاقية بناء المقر الجديد لجمعية التدخل المبكر للأطفال ذوي الإعاقة

 

الرؤية - مريم البادية

رعت صاحبة السُّمو السيدة الدكتورة منى بنت فهد آل سعيد مساعدة رئيس جامعة السلطان قابوس للتعاون الخارجي والرئيس الفخري لجمعية التدخل المبكر للأطفال ذوي الإعاقة توقيع عقد مع شركة كيمجي رامداس للإنشاءات وذلك لبناء مقرها الجديد، وذلك بمبلغ وقدره مليون و775 ألفا و700 ريال عماني.

ويأتي هذا المبنى منحة من حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم- حفظه الله ورعاه- حيث أصدر أوامر سامية بمنح الجمعية قطعة أرض بمساحة 15 ألف متر مربع في مرتفعات غلا بولاية بوشر في محافظة مسقط، وذلك من أجل تطوير الجمعيات التي تقدم خدمات التدخل المبكر بشكل مستمر لكل طفل يواجه تحديات تنموية لتمكينهم من الوصول إلى أقصى درجة ممكنة من الاستقلالية والاندماج في المجتمع، وتم تصميم المبنى من قبل معمر للتصميم والاستشارات الهندسية مجانا كهدية للجمعية.

وقالت صباح البهلانية رئيسة مجلس الإدارة التنفيذي للجمعية: "إن الجمعية ليست مجرد مكان لعلاج الأطفال، بل مؤسسة تعمل على تمكينهم كأشخاص، بغض النظر عن التحديات التي يواجهونها، ونحن ندعم أسرهم من خلال تزويدهم بالأدوات والتدريب لرعاية أطفالهم ومساعدتهم". وأشارت البهلانية إلى أنَّ كثيرا من الناس يرون فقط الظروف القائمة ولا يرون الأمل، مؤكدة أن الجمعية ترى دائما الأمل والإمكانية في مساعدة الأطفال وأسرهم على رؤية هذا الأمل والسعي لخدمتهم بكافة الإمكانات المتاحة.

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