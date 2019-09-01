عدد جديد من "مراجعات" لأبرز الكتب العالمية

مسقط - الرؤية

يطرح اليوم مع جريدة الرؤية، الملحق الشهري "مراجعات" والذي تصدره وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، ويتناول بين صفحاته قراءة لعدد من الإصدارات العربية والعالمية الحديثة.

ومن أبرز قراءات هذا العدد كتاب "هل يمكن لثقافات مختلفة أن تفكر في نفس الأفكار" وهو عبارة عن دراسة مقارنة في الميتافيزيقا والأخلاق للكاتب كينث دورتر والذي طبع باللغة الإنجليزية في 276 صفحة، وكتاب "غرق الحضارات" للمؤلف أمين معلوف، وكتاب "التقشف.. عندما يعمل وعندما لا يعمل" وهو لمجموعة من المؤلفين ويصدر باللغة الإنجليزية ويناقش سياسة التقشف المالي، وكذلك كتاب "النساء وإصلاح الكنيسة" للمؤلفين شتينا ميليتلو وسيرينا نوشيتي وهو عبارة عن مجموعة من الأبحاث والمحاضرات لعدد من الباحثين والباحثات يعنى بقضايا الإصلاح. إلى جانب كتاب "السلام المفقود.. مؤتمر باريس ونتائجه" والذي كتب باللغة الإيطالية في 234 صفحة للمؤلفين فرانكو كارديني وسيرجيو فالزانيا، وكتاب "الهند ما بعد 2020.. رؤية مستقبلية" للمؤلف أبو الفخر زين العابدين، وغيرها من الأعمال المميزة.