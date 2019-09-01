الأحد, 01 سبتمبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
39 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. المحليات
  4. أخبار
  5. عرض الخبر

كشافة السلطنة يرفعون شعار "تنمية واستدامة" في "المنتدى العربي" بمصر

الأحد 01 سبتمبر 2019 07:44 م بتوقيت مسقط

كشافة السلطنة يرفعون شعار "تنمية واستدامة" في "المنتدى العربي" بمصر

 

مسقط - الرؤية

تشارك السلطنة مُمثلة في المديرية العامة للكشافة والمرشدات في أعمال المنتدى الكشفي العربي الرابع للشباب الذي يستضيفه الاتحاد العام للكشافة والمرشدات بمصر بالتعاون مع المنظمتين الكشفيتين العربية والعالمية بمدينة شرم الشيخ تحت شعار "تنمية واستدامة"، ومن المقرر أن تنطلق أعمال المنتدى رسمياً اليوم الإثنين وتستمر حتى 5 سبتمبر، بمشاركة 15 دولة عربية.

ويمثل السلطنة في المنتدى كلٌ من أحمد بن خالد بن حمد الكمياني رئيس المنتدى الكشفي العماني الثاني للشباب قائد عشائر جوالة نادي عمان ونائبه محمد بن خلفان المعولي من جوالة جامعة السلطان قابوس. وسيناقش المنتدى الكشفي العربي الرابع للشباب، موضوعات الحوار من أجل السلام والهوية والثقافة والقواعد والمبادئ الأساسية للحوار والممارسات الأفضل لمشاركة الشباب والفتيات في مجتمعاتهم مشاركة اجتماعية وثقافية وسياسية، وصياغة وتعديل القرارات والسوق الحرة للمعرفة، وكيفية التأثير في الآخرين والتفاعل معهم مع استعراض تجارب الدول العربية المشاركة لتفعيل دور الشباب في المجتمع.

وسيقدم جوالة السلطنة تجربتهم في مجال تفعيل دور الشباب وتوصيات المنتدى الكشفي العماني الثاني للشباب، ومن المقرر أن يصدر عن المنتدى إعلان شرم الشيخ للشباب الكشفي العربي، حيث يعرض دور الشباب في مجتمعاتهم وسبل تنمية قدراتهم من خلال أنشطة الكشافة.

ويُعد المنتدى الكشفى للشباب الحدث الكشفي الشبابي الأهم الذي يُصاحب انعقاد المؤتمرات الكشفية العربية، وقد عقدت النسخة الأولى منه بالسودان عام 2010، وعقدت النسخة الثانية بالجزائر عام 2013، فيما استضافة السلطنة النسخة الثالثة عام 2016.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

12 أغسطس 2017

كشافة السلطنة تختتم مشاركتها في المنتدى الكشفي العالمي للشباب بأذربيجان

المزيد

22 أغسطس 2016

كشافة السلطنة تستعرض تجربتها في تأهيل القيادات الشابة ضمن فعاليات المنتدى الكشفي بالقاهرة

المزيد

14 أغسطس 2017

كشافة السلطنة تشارك في اجتماع الإقليم العربي بأذربيجان

المزيد

25 أغسطس 2018

وفد كشافة السلطنة يغادر إلى الجزائر للمشاركة في المخيم العربي 32

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

تكريم المشروعات الفائزة بمسابقة "عمان بلوكتشين".. ومناقشة مستقبل العملات الرقمية في ختام الملتقى

الاقتصاد - محلي

حمود بن فيصل: نهج التدرج في الممارسة الشورية عزز من نضج التجربة بمفهومها الحديث

قضايا محلية - حوارات

"التجارة والصناعة": توظيف التكنولوجيا محليا على رأس أولويات "إستراتيجية التصنيع 2040"

الاقتصاد - محلي

111 ألف طالب وطالبة يدفعون ثمن تراجع نصيب "التربية والتعليم" من الموازنة العامة للدولة

الاقتصاد - محلي

إسدال الستار على معسكر العمل الشبابي الخليجي المشترك في ظفار.. و7 قضايا تشعل المناظرات

المحليات - أخبار

الطلاب العمانيون في فلوريدا يبدأون تنفيذ "خطة الإخلاء" .. وترامب يحذر من "أكبر الأعاصير"

المحليات - أخبار

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

فلكيا.. أول سبتمبر غرة محرم وأول أيام العام الهجري 1441

المحليات - أخبار

"ضاحي خلفان يسيء للمملكة" يتصدر "تويتر"

منوعات - من هنا وهناك

أول تعليق رسمي سعودي على "توتر العلاقات مع الإمارات"

دولي - أخبار

اصطدام طائر برحلة طيران السلام (دكا – مسقط)

الاقتصاد - محلي

إيران تكشف سبب امتناع "الحوثيين" عن ضرب المدن السعودية

دولي - أخبار

تحديد إجازة ذكرى الهجرة النبوية الشريفة بالقطاعين العام والخاص

المحليات - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة