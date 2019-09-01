أهالي العامرات ينظمون حفلا لتكريم الوالي السابق.. وإشادات بالمنجزات المتحققة في مختلف القطاعات

العامرات - عيسى القصابي

احتفل بقاعة المناسبات بمكتب والي العامرات بتكريم سعادة الدكتور يحيى بن سليمان الندابي والي العامرات السابق بعد انقضاء فترة عمله بالولاية وتعيينه والياً لولاية قريات، وذلك بحضور عدد من أصحاب السعادة وشيوخ وأعيان الولاية.

وبدأ الحفل بكلمة ألقاها خلفان بن سالم الصارمي شكر في مستهلها الحضور على تلبية الدعوة والمشاركة في حفل التكريم الذي يعدّ تكريماً لأبناء الولاية، وقال: "مهما قدمنا وتسامت مشاعرنا يظل المحتفى به أسمى بخصاله وأرقى بفعاله من أن ينصفه تكريم أو يفيه وفاء، فلقد دار الزمان ومرت الأيام متوالية سريعة وأتت الليلة لتنشر عبق حروفها وعطر كلماتها وفاء وتكريماً لرجل أعطى وبذل وتفانى في خدمة هذه الولاية، ورغم قصر المدة التي جمعتنا به إلا أن لها الأثر البالغ في النفس والذكريات الجميلة بما لمسناه منه من تواضع وإخلاص في العمل والتعاون الذي كان شعاره في كل اجتماع ومناسبة".

وأضاف: "نتوجه بالتكريم لسعادة الدكتور يحيى بن سليمان الندابي متوجهين بالتحية التقدير والاحترام لمرحلة مِن مراحل عطائه الوظيفي الذي أخذ سنوات من عمره تميّزت بالتضحية ونكران الذّات في سبيل أداء الأمانة، وإنّ أقل التفاتة شكر تقدم له، هي الاحتفال به وتكريمه في حفل يحضره شيوخ وأعيان وأهالي ولاية العامرات".

وفي ختام كلمته، قدَّم الصارمي ترحيبه باسم أهالي الولاية إلى سعادة الشيخ محمد بن حميد الغابشي الوالي المعين حديثاً، متمنيًا له التوفيق والعمل الناجح بين أبناء الولاية وأن يجد الراحة والهدوء والبيئة المحفزة لمواصلة الإبداع والرقي، وأن يكون خير خلف لخير سلف.

وتضمن الحفل عرضًا مرئياً اشتمل على أبرز الإنجازات والمناشط التي تمت في الولاية في فترة عمل المحتفى به. وفي الختام، قام سعادة أحمد بن سعود المعشري عضو مجلس الشوري ممثل الولاية بتكريم سعادة الدكتور نيابة عن الأهالي.