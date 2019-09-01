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استعراض مفاهيم "التسوق الغذائي الذكي" في ورشة عمل بالبريمي

الأحد 01 سبتمبر 2019 07:42 م بتوقيت مسقط

استعراض مفاهيم "التسوق الغذائي الذكي" في ورشة عمل بالبريمي

 

البريمي - سيف المعمري

نظمت المديرية العامة للخدمات الصحية في محافظة البريمي ممثلة في وحدة التغذية بدائرة الصحة ورشة عمل "التسوق الغذائي الذكي"، وقدم عدد من المختصين في مجال التغذية مجموعة من الأوراق العلمية على مدى 3 أيام، واستهدفت الورشة موظفي القطاعات الحكومية بمحافظة البريمي والمحافظات المجاورة.

وتضمن اليوم الأول تقديم 4 أوراق عمل، وتحدثت في الورقة الأولى شيماء العريمية أخصائية تغذية بالمديرية العامة للخدمات الصحية بمحافظة البريمي، عن المبادئ التوجيهية الغذائية والاحتياجات الغذائية من المجموعات الغذائية، كما تطرقت إلى الطبق العماني الصحي، وكذلك المفاتيح الخمسة لضمان مأمونية الغذاء. وفي الورقة العلمية الثانية سلطت ليلى اليحيائية أخصائية تغذية بالمديرية العامة للخدمات الصحية بمحافظة البريمي الضوء على بطاقة البيانات للمواد الغذائية عرفت فيها البطاقة الغذائية وأهمية قراءتها وكيفية قراءة البطاقة الغذائية ومجموع ما يحتاجه الإنسان في اليوم من الغذاء. وفي الورقة العلمية الثالثة تحدث سالم الغريبي أخصائي تغذية بمستشفى وادي الجزي عن وصف المواد الغذائية والادعاءات الغذائية. وفي الورقة الرابعة، أبرزت مريم الهنائية أخصائية تغذية بمجمع البريمي الصحي، تأثير أواني الطبخ على الصحة، حيث تطرقت إلى أنواع أواني الطبخ، إضافة إلى إيجابيات وسلبيات كل نوع وأفضل الأنواع المستخدمة.

وشهد اليوم الثاني تقديم أربعة أوراق علمية، حيث استكملت ليلى اليحيائية ورقتها العلمية حول بطاقة البيانات المواد الغذائية. وفي الورقة العلمية الثانية قدمت حكمت اليعقوبية أخصائية تغذية بالمديرية العامة للخدمات الصحية بمحافظة الظاهرة نصائح غذائية للأشخاص الذين يعانون من الأمراض المزمنة كالضغط والسكري وأمراض القلب وغيرها. وفي الورقة العلمية الثالثة تطرق عيسى السعيدي أخصائي ضبط جودة بإدارة حماية المستهلك بالبريمي إلى ثقافة الاستهلاك وأسرار المستهلك الذكي، ثم قدَّم مجموعة من النصائح الاستهلاكية. وجاءت الورقة العلمية الرابعة عن رموز المواد البلاستيكية وتعريفها وقدمها سالم الغريبي.

وفي اليوم الثالث قدمت شيماء العريمية ورقة عمل عن استراتيجيات التسوق الصحي للأغذية، ثم تحدثت مريم الهنائية في الورقة العلمية الثانية عن طرق حفظ الأغذية، كما تحدث راشد البادي رئيس قسم التراخيص الغذائية في بلدية البريمي في ورقته العلمية عن السلامة الغذائية. وفي الورقة العلمية الثالثة استعرضت حكمت اليعقوبية الأطعمة المعدلة وراثيًا. واشتمل برنامج اليوم الثالث على تمارين عملية حول التسوق الغذائي الذكي في مركز اللولو هايبر ماركت. وفي ختام الورشة، قام الدكتور أحمد الكلباني مدير دائرة الرعاية الصحية الأولية بتكريم المشاركين في ورشة العمل.

يشار إلى أنَّ هذه الورشة تقام سنويًا وتستهدف العاملين بالمؤسسات الحكومية بالمحافظة، كما تستهدف العاملين الصحيين بالمحافظات الأخرى.

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