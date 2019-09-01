3 ينتحلون صفة رجال الشرطة ويقتحمون منازل الوافدين

شمال الباطنة - الرؤية
قامت قيادة شرطة محافظة شمال الباطنة، بضبط ثلاثة أشخاص بتهمة السرقة بالإكراه وانتحال صفة رجال الشرطة بعد اقتحامهم لمسكن مجموعة من العمال بأحد المزارع، وجاري استكمال باقي الإجراءات القانونية بحقهم.
الأحد 01 سبتمبر 2019 07:28 م بتوقيت مسقط
شمال الباطنة - الرؤية
قامت قيادة شرطة محافظة شمال الباطنة، بضبط ثلاثة أشخاص بتهمة السرقة بالإكراه وانتحال صفة رجال الشرطة بعد اقتحامهم لمسكن مجموعة من العمال بأحد المزارع، وجاري استكمال باقي الإجراءات القانونية بحقهم.
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