اتفاقية بين بنك مسقط ومدرسة الشويفات الدولية لتفعيل نظام إيداع الشيك الرقمي

مسقط – الرؤية

احتفل بنك مسقط ومدرسة الشويفات الدولية بتوقيع اتفاقية لربط مدرسة الشويفات بنظام إيداع الشيك الرقمي الذي يقدمه بنك مسقط، مما يسهل إنجاز معاملات المبالغ المستحقة. ومع استخدام النظام سيتمكن موظفو مدرسة الشويفات الدولية من إرسال صور الشيكات عن طريق النظام لتخليصها قبل إرسال الشيكات فعليًا إلى البنك باستخدام الماسح الضوئي مما سيسهم في تعزيز مصداقية إكمال خدمات المعلومات الإدارية التي ستؤدي إلى توفير الوقت والجهد والتكلفة على المدرسة في التعامل مع الشيكات المُختلفة.

ووقع الاتفاقية طارق بن عتيق بن عبد المعيد، نائب مدير عام الخدمات المصرفية التجارية والحكومية ببنك مسقط، وأرمين مانسوريان، مدير مدرسة الشويفات الدولية، بحضور عدد من مسؤولي المؤسستين.

وأعرب طارق بن عتيق بن عبد المعيد، نائب مدير عام الخدمات المصرفية التجارية والحكومية ببنك مسقط، عن سعادته بتعزيز التعاون مع مدرسة الشويفات الدولية لتوفير العديد من الخدمات وإنجاز المعاملات المالية إلكترونياً، حيث تفتح الاتفاقية آفاقاً جديدة من التعاون في المستقبل، مشيراً إلى أنَّ بنك مسقط رائد في تقديم الخدمات المصرفية الإلكترونية وقد حققنا العديد من الإنجازات في هذا المجال، ويسعى البنك دائماً لطرح منتجات مبتكرة والعمل على تطوير خدماتنا والتأكد من مواكبتها لأحدث ما توصلت إليه التقنيات الحديثة. وقدم الشكر والتقدير للمسؤولين في مدرسة الشويفات الدولية على ثقتهم بالخدمات والتسهيلات التي يقدمها البنك والشكر لكافة المؤسسات الحكومية والخاصة على تعاونهم الدائم مع بنك مسقط للاستفادة من كافة الخدمات التي يقدمها البنك، مضيفاً أنَّ هذه الثقة مسؤولية تجعلنا دائماً نخطط لطرح المبادرات والأفكار والمنتجات المبتكرة التي تسهم في تطوير كافة خدماتنا المصرفية وتوفر الوقت والجهد على الزبائن داعياً كافة المؤسسات والشركات للاستفادة من الخدمات الجديدة التي يقدمها البنك إلكترونياً.

ومن جانبه قال أرمين منصوريان، مدير مدرسة الشويفات الدولية: سعداء بالتعاون مع بنك مسقط لتوفير الحلول التكنولوجية التي تساهم في زيادة كفاءة العمل، مشيرا إلى أن حل إيداع الشيك الرقمي المقدم من بنك مسقط سيساهم في تخليص معاملات زبائننا في المدرسة مما سيوفر الوقت والجهد والتكلفة للوصول إلى تحقيق تطلعاتهم وتلبية احتياجاتهم.

ويتمتع نظام إيداع الشيك الرقمي الذي يقدمه بنك مسقط بالعديد من المميزات بما في ذلك تسوية الشيكات بشكل أسرع والتقليل من الخسائر المالية المتعلقة بفقدان أو تأخير الشيكات، كما أن تسوية الشيكات يتم إنجازها بشكل أسرع باستخدام التقارير المتاحة للمؤسسة من نظام إيداع الشيك الرقمي وإدارة أفضل للشيكات المؤجلة، علمًا بأنَّ عدداً من المؤسسات لديها تسهيلات لتصوير الشيكات الصادرة من أي بنك ومن مكان العمل دون الحاجة إلى فرز الشيكات يدويًا أو زيارة فرع بنك مسقط يوميًا، كما يعمل نظام إيداع الشيك الرقمي على تسهيل المصادقة الإلكترونية على عمليات الشيكات التي تم مسحها ضوئيا مما يلغي الحاجة إلى الختم اليدوي.