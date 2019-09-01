"كهرباء مزون" تحافظ على البيئة بـ"الفاتورة الخضراء"

مسقط - الرؤية

تشجع شركة كهرباء مزون مشتركيها على الاستفادة من خدمة الفاتورة الخضراء والتي هي نسخة إلكترونية من الفاتورة الورقية، في إطار سعيها لدعم الجهود المبذولة لحماية البيئة وتبسيط خدماتها للمشتركين.

وترسل الشركة الفاتورة الخضراء لكافة مشتركيها المسجلين في الخدمة مباشرة عن طريق البريد الإلكتروني الخاص بالمشترك، وذلك بصفة شهرية، فيما تعتبر هذه الخدمة كخيار إيجابي وعملي وصديق للبيئة.

وتتطلب الاستفادة من الخدمة اتباع المشترك لخطوات بسيطة وميسرة للتسجيل لاستلام الفاتورة الخضراء بانتظام ودون تأخير، الأمر الذي يسهل على المشتركين دفع فواتيرهم في الوقت المناسب عن طريق قنوات الدفع الإلكترونية التي توفرها الشركة.

وبتفعيلها لمبادرة إعداد الفواتير عبر الإنترنت وتحويلها إلى فواتير إلكترونية دون اللجوء الى الطباعة على الورق، تكون كهرباء مزون قد أكدت على تواصل جهودها العملية لتقليل انبعاثات الكربون، وتعزيز الاستدامة للبيئة من أجل أجيال المستقبل.

وتأتي هذه الخطوة لتعكس حرص الشركة على مسؤولياتها الاجتماعية عبر حث المشتركين على الاهتمام بمستوى تأثير نشاطاتهم وأعمالهم على البيئة بشكل عام، فضلاً عن أنَّ التعامل الإلكتروني للحصول على الفاتورة الخضراء سيكون طريقة آمنة وخالية من المتاعب لاستلام ودفع فواتيرهم من منازلهم أو من مكاتبهم ومن أي مكان وعلى مدار الساعة.

وتتمثل ميزات استخدام الفاتورة الخضراء في أن إرسالها يتم بشكل آمن، مما يحمي بيانات المشترك والمعلومات الشخصية ويبقيها في إطار الخصوصية والأمان، كما إن تسليم الفواتير الشهرية إلكترونيًا يمنع حدوث التأخير في التسليم الذي قد يحدث عبر إرسال الفواتير الورقية بالبريد العادي. فضلاً عن إسهام هذه الخطوة في الحفاظ على البيئة والحد من استهلاك الورق، ودعمها للاستدامة البيئية للموارد الطبيعية مثل الأشجار التي يصنع منها الورق. كما تساعد مبادرة الفاتورة الخضراء في إمكانية وصول المستهلكين إلى الأرشيف الكامل لجميع فواتيرهم الشهرية والمبالغ المدفوعة إلكترونيًا.