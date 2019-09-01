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أوساكا تنهي مسيرة المراهقة جوف وتصعد للدور الرابع

الأحد 01 سبتمبر 2019 07:09 م بتوقيت مسقط

أوساكا تنهي مسيرة المراهقة جوف وتصعد للدور الرابع

 

نيويورك - رويترز

أنهت نعومي أوساكا حاملة اللقب مسيرة الأمريكية كوكو جوف وأطاحت باللاعبة المراهقة من بطولة أمريكا المفتوحة للتنس بالفوز عليها 6-3 و6-صفر لتبلغ الدور الرابع.

وتفوقت أوساكا المصنفة الأولى عالميا، التي حصدت اللقب العام الماضي ثم بدأت هذا العام بإحراز لقب أستراليا المفتوحة، بشكل واضح على اللاعبة البالغ عمرها 15 عاما في المباراة البارزة باليوم في استاد آرثر آش في نيويورك. وقالت أوساكا في مقابلة بينما كانت تقف إلى جوار جوف "بالنسبة لي أعتقد أن هذه أكثر مباراة كان تركيزي فيها حاضرا منذ أستراليا. أتأسف لك على مواجهتك بمثل هذه العقلية". وارتكبت جوف، التي فاجأت عالم التنس بالوصول إلى الدور الرابع في ويمبلدون، سبعة أخطاء مزدوجة ووقعت في الكثير من الأخطاء السهلة. وبدأت أوساكا بقوة في المباراة ذات الإيقاع السريع وتقدمت اللاعبة اليابانية مبكرا بنتيجة 3-صفر. وسددت جوف، التي كانت تخوض مباراتها السادسة فقط في البطولات الأربع الكبرى، ضربتي إرسال ساحقتين متتاليتين لتدخل أجواء المباراة وكسرت كل لاعبة إرسال منافستها مرتين على مدار أربعة أشواط قبل أن تتعافى أوساكا من تأخرها صفر-30 وتفوز بالمجموعة الافتتاحية.

وارتكبت جوف، التي أخفقت في الوصول إلى مستواها، خطأين مزدوجين لتخسر إرسالها في المجموعة الثانية قبل أن تنتفض اللاعبة اليابانية بعد التأخر صفر-40 وتتقدم 2-صفر وتشق طريقها نحو الفوز بالمباراة.

وفي نهاية المباراة التي استغرقت 65 دقيقة التقت أوساكا منافستها المفعمة بالمشاعر في جانب الملعب ودار حديث بينهما لعدة دقائق. وقالت جوف "لقد قالت لي إني أديت عملا رائعا وتمنت لي الحظ السعيد ثم سألتني إن كان من الممكن أن أذهب معها لإجراء المقابلة داخل الملعب وقلت لا لأني أعرف أني سأبكي طوال الوقت لكنها شجعتني". وأضافت "لقد كانت رائعة. ظهرت هي بشكل مميز وسأتعلم الكثير من هذه المباراة".

وستلعب أوساكا في المباراة المقبلة مع السويسرية بليندا بنتشيتش التي صعدت على حساب أنيت كونتافيت لاعبة إستونيا.

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