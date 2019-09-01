روبليف يطيح بكيريوس ويتأهل لدور الـ 16 في "أمريكا المفتوحة"

نيويورك- رويترز

انتهى مشوار نيك كيريوس المثير للجدل ببطولة أمريكا المفتوحة للتنس بخسارته أمام الروسي أندريه روبليف 7-6 و7-6 و6-3 في الدور الثالث خلال مواجهة قوية.

وأظهر روبليف ثباتا تحت الأضواء الكاشفة بملعب آرثر آش والتي كانت سببا في شكوى كيريوس لفريقه عدة مرات لصعوبة الرؤية.

وأنقذ كيريوس فرصتين لحسم المجموعة قبل أن يسدد كرة خارج الملعب ليخسر المجموعة الأولى بعد شوط فاصل.

ولجأ اللاعبان مجددا إلى شوط فاصل بالمجموعة الثانية ورغم تقدم كيريوس 4-صفر حقق روبليف سبعا من ثماني نقاط ليظفر بالمجموعة الثانية وواصل سيطرته.

وكانت المجموعة الثالثة سجالا بين الطرفين حتى كسر روبليف الإرسال ثم تقدم سريعا 5-2 ومضى في طريقه نحو الانتصار بالمباراة.

وقال اللاعب الأسترالي ”كانت أمامي بعض الفرص ولم استغلها. لم أقدم أفضل مستوياتي وهذا ما في الأمر“.

وخسر كيريوس رغم أنه سدد 30 إرسالا ساحقا مقابل 12 لمنافسه وفاز تقريبا بنسبة 90 في المئة من نقاط إرساله الأول وأنقذ ثلاث من أربع فرص لكسر الإرسال.

وقال روبليف "إرسال كيريوس هو الأفضل في بطولات اتحاد المحترفين وأردت أن أركز فقط في نفسي وأن أسدد الإرسال بنفس الجودة وترك حسم الأمور إلى الشوط الفاصل". وأضاف "اليوم كان يومي وأنا سعيد بالنتيجة".

وسيلتقي روبليف، الذي بلغ دور الثمانية في نيويورك قبل عامين، في دور 16 مع الإيطالي ماتيو بريتيني اليوم الاثنين.

ويخوض روبليف منافسات آخر البطولات الأربع الكبرى هذا العام بثقة كبيرة بعدما حقق أكبر انتصار في مسيرته بالتغلب على روجر فيدرر في الدور الثالث ببطولة سينسناتي.