السلطنة تحتضن تدشين "شعار مونديال قطر 2022" في هذا الموعد

مسقط- العمانية

تشهد السلطنة يوم الثلاثاء المقبل إطلاق شعار مونديال قطر لكرة القدم 2022 بدار الأوبرا السلطانية مسقط. وتطلق اللجنة العليا للمشاريع والإرث شعار "مونديال قطر لكرة القدم 2022"، وذلك من خلال حملة رقمية يصحبها عرض الشعارعلى واجهات معالم بارزة في العديد من عواصم ومدن العالم.

وستكون العاصمة مسقط شاهدة على أبرز حدث كروي في المنطقة برفقة العديد من العواصم التي سيطلق فيها الشعار وهي الدوحة والكويت وبيروت وعمّان والجزائر وتونس والرباط وبغداد. كما سيعرض الشعار في الولايات المتحدة الأمريكية والأرجنتين والبرازيل وتشيلي والمكسيك وإنجلترا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وروسيا والهند وكوريا الجنوبية وتركيا وجنوب أفريقيا.

وذكرت اللجنة العليا للمشاريع والإرث في بيان لها أن شعار مونديال قطر 2022 سيعرض على واجهات أبنية ومعالم رئيسية في كل من العاصمة القطرية الدوحة (المسرح الروماني بكتارا، ومبنى الأرشيف الوطني بمشيرب، وبرج الدوحة بالخليج الغربي، وبرج الشعلة بأسباير، ومبنى وزارة الداخلية، وفندق الشيراتون، وقلعة الزبارة)، وفي الكويت (أبراج الكويت)، ومسقط (دار الأوبرا السلطانية)، وبيروت (صخرة الروشة)، وعمّان (فندق الرویال)، والجزائر (دار الأوبرا)، وتونس (مدینة الحمامات)، والرباط (كورنیش الرباط)، والعراق (برج بغداد، ساحة التحرير).

وأعلنت اللجنة أن شعار كأس العالم 2022 سيعرض أيضا على شاشات عملاقة في عدد من دول العالم؛ حيث اختير من الولايات المتحدة الأمريكية (تایمز سكویر، وبرودواي، وبین شارعي 44 و45، ونيويورك)، والأرجنتين (جنرال باز واي 15 دي أغوستو، وبوینس أیرس)، والبرازيل (میترو دومیناشن سي ستایشن، وساو باولو)، وتشلي (إیه في كینیدي، وبادریه ھورتادو، وسانتییغو)، والمكسيك (شارع برینسیبال، ومكسيكو ستي). وسيعرض في أوروبا بإنجلترا (لندن، ویستفیلد سترات فورد ستي، وفور دیالز، ویستفیلد سكویر، ویستفیلد)، وفرنسا (جریه دو نورد، وباريس)، وألمانیا (محطة برلين للقطارات)، وإيطاليا (سیمبیون، وأكرو دیه لا باس، وميلانو)، وإسبانيا (مدريد، وكایاو)، وروسيا (نوفیه أربات 2، وموسكو). كما سيعرض شعار المونديال في تركيا عبر الشاشات العملاقة في كل من یلدز، وزوھاراتبابا، وباتشیسیر كیسم، وتاسدیلین، ومعمار سنان، وكافیرجا، وھارباي، ومركز، وبرباروس، ولیفازیم، والھند (تقاطع أبولناث، ومومباي)، وكوریا الجنوبیة (كویكس كراون، وسول)، وجنوب أفریقیا (شارع ألیس، وساندتون، وجوهانسبرج).