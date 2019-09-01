إنقاذ طفل سقط من أعلى جبل بمسفاة العبريين

الحمراء - الرؤية

تعاملت فرق الإنقاذ بإدارة الدفاع المدني والإسعاف بمحافظة الداخلية مع بلاغ سقوط طفل من أعلى جبل بمنطقة مسفاة العبريين بولاية الحمراء حيث تم الوصول إليه وإسعافه للمستشفى بحالة صحية حرجة.