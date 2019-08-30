وفاة شخص أثناء صيد السمك على شاطئ صلالة

صلالة - الرؤية
تعاملت فرق الإنقاذ بإدارة الدفاع المدني والإسعاف بمحافظة ظفار مع حالة مرضية لشخص من جنسية آسيوية تعرض لأزمة قلبية بينما كان يمارس صيد السمك على البحر بولاية صلالة حيث تم الوصول إلية ومحاولة إنعاشة وتم نقله للمستشفى وهو مفارق للحياة.
الجمعة 30 أغسطس 2019 07:01 م بتوقيت مسقط
صلالة - الرؤية
تعاملت فرق الإنقاذ بإدارة الدفاع المدني والإسعاف بمحافظة ظفار مع حالة مرضية لشخص من جنسية آسيوية تعرض لأزمة قلبية بينما كان يمارس صيد السمك على البحر بولاية صلالة حيث تم الوصول إلية ومحاولة إنعاشة وتم نقله للمستشفى وهو مفارق للحياة.
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