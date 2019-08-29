الشرطة تنفي وقوع جريمة قتل بصحار

صحار - الرؤية
نفت شرطة عمان السلطانية، الشائعات المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن وجود جريمة قتل في منطقة العفيفة بولاية صحار.
وأوضحت الشرطة بأن وفاة الشخص المعثور عليه وفاة طبيعية.
الخميس 29 أغسطس 2019 02:50 م بتوقيت مسقط
صحار - الرؤية
نفت شرطة عمان السلطانية، الشائعات المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن وجود جريمة قتل في منطقة العفيفة بولاية صحار.
وأوضحت الشرطة بأن وفاة الشخص المعثور عليه وفاة طبيعية.
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