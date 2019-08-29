الشرطة تنفي وقوع جريمة قتل بصحار

صحار - الرؤية

نفت شرطة عمان السلطانية، الشائعات المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن وجود جريمة قتل في منطقة العفيفة بولاية صحار.

وأوضحت الشرطة بأن وفاة الشخص المعثور عليه وفاة طبيعية.

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