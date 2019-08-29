الخميس, 29 أغسطس 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
33 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. المحليات
  4. ثقافة
  5. عرض الخبر

تنهيدة الفراشة على محراب الخلود

الخميس 29 أغسطس 2019 08:59 ص بتوقيت مسقط

تنهيدة الفراشة على محراب الخلود

 

رضى كنزاوي | العراق

 

الضباب يتوسل

النوافذ المدماة

أن تبقي حبيبتي داخلا

سأمتطي ريشتي

لأجابه العواصف المنذرة

بهذه المشيئة.....

سأعبئ العاطلين

بالتثاؤب والسعال

والعواهر بالأظافر والأيدز

والجياع بالعظام والشره

والأطفال بالحرمان والبكاء

فأنا إله الحزن

إن دعوني

أستجيب...

آهٍ حفيف نهديك

مازال يساورني كالمطر

رحيقك المخضل على

عتبات الروح....

تنهيدة الفراشة

على محراب الخلود...

وتتناهين إلى قلبي الآن

كتهويدة أمي في حقولنا

الذهبية....

كصدى الأمنيات المحطمة

في الزنازن الموصدة بالرعب..

يا ذات الأنامل السلاسل

الممتدة من رسغ سبارتاكوس

إلى قلبي .....

دعيني

ألقي آخر التفاتة

عليك..

أريد أن ألعق شوارعك

كما يفعل الصغار عندما

ينتهون من علب الياغورت.

 

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

10 فبراير 2019

نحو الخلود (1-2)

المزيد

17 فبراير 2019

نحو الخلود (2-2)

المزيد

17 نوفمبر 2015

على أنغام الخلود

المزيد

23 يناير 2019

أثر الفراشة تحاور الشاعر اللبناني وديع سعادة

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

الشرطة تحتفل بافتتاح المبنى الجديد لمركز شرطة الخابورة ومبنى الخدمات

المحليات - شرطة

السلطنة تحتفل بذكرى هجرة المُصطفى

المحليات - أخبار

"العمانية لحقوق الإنسان" ترد على تعرض عاملة إفريقية للأذى

المحليات - أخبار

حلقة العمل العاشرة للترشيد الكهربائي والمائي توصي بتحفيز البحث العلمي لتطوير تقنيات التخزين واستراتيجية خفض الفاقد

الاقتصاد - محلي

تنويه للطلاب العمانيين المبتعثين في أستراليا ونيوزيلندا

المحليات - تعليم

"حماية المستهلك" تحذر من موقع إلكتروني لبيع المنتجات المقلدة

الاقتصاد - محلي

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

الشرطة تلقي القبض على "الطبيب المزيف" وتضبط آسيوي سرق 43 ألف دولار بمسقط

المحليات - شرطة

"ضاحي خلفان يسيء للمملكة" يتصدر "تويتر"

منوعات - من هنا وهناك

الشر سيُهزم.. والخير غلَّاب

أخبار الرؤية - كتاب وآراء

أول تعليق رسمي سعودي على "توتر العلاقات مع الإمارات"

دولي - أخبار

شقيق أمير قطر: لم نضع ثروات شعبنا في جيوبنا مثل غيرنا

دولي - أخبار

اصطدام طائر برحلة طيران السلام (دكا – مسقط)

الاقتصاد - محلي

إعلان أسفل الأكثر قراءة