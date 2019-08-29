قبعة الساحر

أنيس البرعصي | ليبيا

هل أخرج لك من قبعتي أرنب أبيض وجزرة ؟

باقة ورد ؟ و حمام ؟

كأي ساحر سيرك ؟

هل أغطي لك بلدك بقطعة قماش كبيرة

لتتحول مخيمات اللاجئين إلى مدن ملاهي ؟

وتبتلع المدافع ألسنتها ؟

و توزع الدبابات الآيس كريم على الأطفال !

قادر على تنويم الحرب مغناطيسيا ،

و على شطر شارعكم بمنشار إلى نصفين

وجعله يسير في إتجاهين مضادين ..

قادر على إخفاء عمك البغيض من حياتنا بطرقعة أصبع ..

ولا أجد صعوبة في دحرجة مشاكلك المعقدة تحت أرجلي ككرة مهرج !

لكن

كل الحيل و الخدع التي أجيدها ..

كل العروض المجنونة و الخطيرة التي أقدمها على خشبة المسرح و التي تجعل الجماهير تفقد صوابها و يشيرون إلي في الشارع و التلفزيون قائلين:

هذا الرجل الذي أخفى الفيل في علبة كبريت ..

كل هذا السحر السري المثير

ليس به ألعوبة واحدة .. واحدة فقط

قادرة على جمعنا في لقاء عادي ..

على طاولة لشخصين .. لأخبرك في لحظة حقيقية

خالية من الخدع و الآلاعيب

أنني أحبك فحسب .