السلطنة تستضيف اجتماع لجنتي وزراء العمل والشؤون والتنمية الاجتماعية.. الأربعاء

مسقط - العمانية

تستضيفُ السلطنة، الأربعاء المقبل، الاجتماعَ الخامس للجنتي وزراء العمل والشؤون والتنمية الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية؛ لمناقشة عددٍ من المواضيع والقضايا في مجالات العمل والشؤون والتنمية الاجتماعية.

ويترأس اجتماعُ وزراء العمل معالي الشيخ عبدالله بن ناصر البكري وزير القوى العاملة، فيما يرأس مَعَالي الشيخ محمد بن سعّيد الكلباني وزير التنمية الاجتماعية، اجتماعَ وزراء الشؤون والتنمية الاجتماعية، بحضور معالي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

ويسبقُ ذلك اجتماعان تحضيريان للجنة وكلاء العمل، برئاسة سعادة حمد بن خميس العامري وكيل وزارة القوى العاملة لشؤون العمل ووكلاء الشؤون والتنمية الاجتماعية، برئاسة سعادة الدكتور يحيى بن بدر المعولي وكيل وزارة التنمية الاجتماعية، يوميْ الإثنين والثلاثاء المقبلين.

يُقام على هامش الاجتماع حفل التكريم التاسع للشخصية التي أسهمت بجهود متميزة في مجال القطاع العمالي بدول مجلس التعاون، والتكريم السابع عشر لمؤسسات القطاع الخاص المتميزة في إحلال وتوطين الوظائف، والتكريم العاشر لصاحب أحسن مشروع صغير، والتكريم العاشر للمشروعات الرائدة المكرمة في مجال العمل الاجتماعي.