المنذري يتسلم رسالة خطية من رئيس "النواب" المجري

مسقط – الرؤية

تسلَّم مَعَالي الدكتور يحيى بن محفوظ المنذري رئيس مجلس الدولة، رسالةً خطيةً من مَعَالي رئيس مجلس النواب المجري لاسلو كوفير؛ تتعلق بدعم العلاقات بين البلدين في كافة المجالات، خاصة البرلمانية.

جاءَ ذلك لدى استقبال معاليه، أمس، القائم بأعمال سفارة جمهورية المجر لدى السلطنة إشتيفان كريجاك. ورحب معاليه -في مستهل اللقاء- بالقائم بالأعمال بسفارة المجر، مُشيدا بالعلاقات القائمة بين البلدين الصديقين، مُعرِبا عن تطلعه لأن تشهد العلاقات الثنائية بين السلطنة والمجر تطوُّراً في مختلف مجالات التعاون بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.

من جانبه، عبر القائم بأعمال سفارة المجر عن إعجابه بما تشهده السلطنة من تطوُّر في جميع المجالات بقيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- منوها بالسياسة الحكيمة التي تنتهجها السلطنة في سبيل استقرار المنطقة، وحل النزاعات بالطرق السلمية، متطلعا إلى أن تشهد العلاقات بين المجر والسلطنة مزيدا من التقدُّم والازدهار.