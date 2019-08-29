الخميس, 29 أغسطس 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
33 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. الرؤية اليوم
  4. عرض الخبر

المنذري يتسلم رسالة خطية من رئيس "النواب" المجري

الخميس 29 أغسطس 2019 08:49 ص بتوقيت مسقط

المنذري يتسلم رسالة خطية من رئيس "النواب" المجري

مسقط – الرؤية

تسلَّم مَعَالي الدكتور يحيى بن محفوظ المنذري رئيس مجلس الدولة، رسالةً خطيةً من مَعَالي رئيس مجلس النواب المجري لاسلو كوفير؛ تتعلق بدعم العلاقات بين البلدين في كافة المجالات، خاصة البرلمانية.

جاءَ ذلك لدى استقبال معاليه، أمس، القائم بأعمال سفارة جمهورية المجر لدى السلطنة إشتيفان كريجاك. ورحب معاليه -في مستهل اللقاء- بالقائم بالأعمال بسفارة المجر، مُشيدا بالعلاقات القائمة بين البلدين الصديقين، مُعرِبا عن تطلعه لأن تشهد العلاقات الثنائية بين السلطنة والمجر تطوُّراً في مختلف مجالات التعاون بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.

من جانبه، عبر القائم بأعمال سفارة المجر عن إعجابه بما تشهده السلطنة من تطوُّر في جميع المجالات بقيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- منوها بالسياسة الحكيمة التي تنتهجها السلطنة في سبيل استقرار المنطقة، وحل النزاعات بالطرق السلمية، متطلعا إلى أن تشهد العلاقات بين المجر والسلطنة مزيدا من التقدُّم والازدهار.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

28 أغسطس 2019

المعولي يتسلم رسالة خطية من رئيس "النواب" المجري

المزيد

06 يونيو 2016

جلالته يتسلم رسالة خطية من رئيس الوزراء العراقي

المزيد

01 يناير 2018

رئيس مجلس الشورى يتسلم رسالة خطية من نظيره الكويتي

المزيد

02 يناير 2018

وزير الداخلية يتسلم رسالة خطية من نظيره الإماراتي

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

الشرطة تحتفل بافتتاح المبنى الجديد لمركز شرطة الخابورة ومبنى الخدمات

المحليات - شرطة

السلطنة تحتفل بذكرى هجرة المُصطفى

المحليات - أخبار

"العمانية لحقوق الإنسان" ترد على تعرض عاملة إفريقية للأذى

المحليات - أخبار

حلقة العمل العاشرة للترشيد الكهربائي والمائي توصي بتحفيز البحث العلمي لتطوير تقنيات التخزين واستراتيجية خفض الفاقد

الاقتصاد - محلي

تنويه للطلاب العمانيين المبتعثين في أستراليا ونيوزيلندا

المحليات - تعليم

"حماية المستهلك" تحذر من موقع إلكتروني لبيع المنتجات المقلدة

الاقتصاد - محلي

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

الشرطة تلقي القبض على "الطبيب المزيف" وتضبط آسيوي سرق 43 ألف دولار بمسقط

المحليات - شرطة

"ضاحي خلفان يسيء للمملكة" يتصدر "تويتر"

منوعات - من هنا وهناك

الشر سيُهزم.. والخير غلَّاب

أخبار الرؤية - كتاب وآراء

أول تعليق رسمي سعودي على "توتر العلاقات مع الإمارات"

دولي - أخبار

شقيق أمير قطر: لم نضع ثروات شعبنا في جيوبنا مثل غيرنا

دولي - أخبار

اصطدام طائر برحلة طيران السلام (دكا – مسقط)

الاقتصاد - محلي

إعلان أسفل الأكثر قراءة