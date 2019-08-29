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السلطنة تشارك في اجتماع "العربي للاختصاصات الصحية" بالقاهرة

الخميس 29 أغسطس 2019 08:48 ص بتوقيت مسقط

السلطنة تشارك في اجتماع "العربي للاختصاصات الصحية" بالقاهرة

مسقط - الرؤية

تُشارك السلطنة -مُمثلة بوزارة الصحة- خلال يومي 2 و3 سبتمبر المقبل، في اجتماع الهيئة العليا للمجلس العربي للاختصاصات الصحية في مدينة القاهرة بجمهورية مصر العربية. ويترأس وفد السلطنة معالي الدكتور أحمد بن محمد بن عبيد السعيدي وزير الصحة.

وتعدُّ الهيئة العُليا للمجلس العربي للاختصاصات الصحية السلطة الإدارية الإشرافية العليا المسؤولة عن عمليات التخطيط والتنظيم والرقابة التي يقع على عاتقها بلوغ المجلس أهدافه المحددة في اللائحة التأسيسية.

وتعقدُ الهيئة العُليا اجتماعاً دوريًّا مرَّة كل سنة، بحضور غالبية الأعضاء الذين من ضمنهم رئيس الهيئة العليا، أو نائبه، المنتخبيْن من قبل أعضائها، وتُتخذ قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين.

وتتشكَّل الهيئة العليا للمجلس العربي من ستة من وزراء الصحة العرب، يختارهم مجلس وزراء الصحة العرب، ووزير الصحة في دولة المقر، ومُمثليْن اثنيْن لكل دولة عربية، وممثلاً عربيًّا عن المكتب الإقليمي لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية، والأمين العام لاتحاد الأطباء العرب. وقد شَهِد مايو الماضي انتخابَ الأستاذ الدكتور عمر بن عوض الرواس من سلطنة عُمان أمينا عاما للمجلس العربي للاختصاصات الصحية.

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