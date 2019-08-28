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تكريم السلطنة في ختام منافسات مسابقة المهارات العالمية بكازان في روسيا

الأربعاء 28 أغسطس 2019 09:05 م بتوقيت مسقط

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مسقط - الرؤية

اختتمت السلطنة -مُمثلة بوزارة القوى العاملة- مُشاركتها في مسابقة المهارات العالمية في نسختها الخامسة والأربعين، والتي أقِيمت بمدينة كازان في روسيا، خلال الفترة 22-27 سبتمبر الجاري؛ حيث شاركتْ السلطنة بعدد 24 متسابقا مُوزَّعِين على 21 مهارة تقنية ومهنية، والتي تعدُّ أكبر مشاركة ضمن الدول العربية من حيث عدد المهارات.

وتمَّ تكريم الفريق العماني المشارك في مهارة السيارات كأفضل فريق مشارك بالمسابقة، والذي حصل على 690 نقطة، كما أثبت المتسابقون العُمانيون قدراتهم على المنافسة على المستوى العالمي مقارنة بالمشاركات السابقة كمًّا ونوعاً؛ وذلك من خلال تحقيقهم مراكز متقدمة في المهارات التي تتطلبها الثورة الصناعيه الرابعة، متقدمين على دول متقدمة في مهارة الأمن الإلكتروني؛ مثل: الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، وهذه المهارة تُطرح للمرة الأولى في تاريخ مسابقات المهارات.

وحقَّق المتسابقون مراكز متقدمة في مهارة الربوتات المتحركة متقدمين على عدة دول؛ مثل: فنلندا وجنوب إفريقيا وبيلاروس، علما بأن الفريق كان بحاجة إلى 13 نقطة فقط للحصول على شهادة التميز في هذه المهارة، والتي حصل فيها الفريقان الصيني والكوري على المراكز الأولى. كما تميَّز المتاسبقون العمانيون في مهارة التصنيع باستخدام الحاسب الآلي (CNC MILLING)، والتي حقق فيها المتنافسون من السلطنة 671 نقطة.

وتأتي مشاركة السلطنة بهدف تنمية قدرات الطلاب وصقل مهاراتهم والاستفادة من الخبرات العالمية من أجل تطوير المناهج التقنية والمهنية؛ من أجل رفد سوق العمل بالكوادر الوطنية المؤهلة، حيث تأتي هذه المشاركة بدعم من عمانتل، والهيئة العامة للتخصيص والشراكة، والمجموعة العمانية للطيران؛ وذلك ضمن توجهات الوزارة لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

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