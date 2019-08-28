مناقشة خطة عمل ومشاركات "سفينة شباب العالم"

مسقط - الرؤية

عقدتْ اللجنة العُمانية لسفينة شباب العالم اجتماعها الثاني، برئاسة خالد بن عبدالله العلوي، وبحضور أعضاء اللجنة؛ حيث ناقشتْ خطة العمل والمشاركات الخارجية والأنشطة الداخلية لعامي 2019 و2020م، وتشكيل فرق العمل المساندة لعمل اللجنة، كما استعرضتْ عددًا من الموضوعات التنظيمية التي تُؤسِّس لعمل اللجنة في الفترة المقبلة.

وقامتْ اللجنة بمُخاطبة الرابطة الدولية لسفينة شباب العالم بالتشكيل الجديد للجنة؛ تأكيدا على مشاركتها في أنشطة الرابطة الدولية، والتي تضمُّ الروابط الشبابية من مختلف دول العالم التي شاركت برنامج سفينة شباب العالم.

يُشار إلى أنَّ اللجنة العمانية لسفينة شباب العالم صَدَر قرار تشكيلها من معالي الشيخ سعد بن محمد المرضوف السعدي وزير الشؤون الرياضية؛ وذلك من منطلق الاهتمام والرعاية التي تُوليهما الوزارة لشباب السلطنة في مختلف المجالات، ولتكون الجهة الرسمية التي تمثل السلطنة في البرنامج الدولي لسفينة شباب العالم الذي تنظمه الإمبراطورية اليابانية.

وجاء تشكيل اللجنة برئاسة خالد بن عبدالله العلوي، وعادل بن أحمد الشنفري نائب الرئيس، وعضوية سامي بن أحمد البريكي ومحمد بن قاسم الشيزاوي وعبدالله بن سعيد البهدور، ونوح بن خصيف المغيزوي أمينا للسر، وستقوم اللجنة -وحسب القرار الصادر- باقتراح الشباب المشارك وأعدادهم للمشاركة في البرنامج، ووضع البرامج والأنشطة للتعريف بالسلطنة وتوطيد أواصر الصداقة والتعاون مع شباب العالم من خلال المشاركة في تنفيذ الأنشطة الشبابية المختلفة المحلية منها والدولية.