الشرطة تحتفل بافتتاح المبنى الجديد لمركز شرطة الخابورة ومبنى الخدمات

◄ يقدم خدمات الجوازات والإقامة والأحوال المدنية والمرور وفحص المركبات

◄ يحتوي على مبانٍ سكنية للضباط والأفراد مجهزة بجميع الخدمات

◄ المبنى يراعي توفير بيئة ملائمة لأداء المهام الأمنية وسرعة إنجاز المعاملات

◄ كادر بشري مؤهل مهنيا للارتقاء بالخدمات الشرطية

الخابورة - الرؤية

احتفلت شرطة عمان السلطانية مساء أمس الأربعاء بافتتاح المبنى الجديد لمركز شرطة الخابورة ومبنى خدمات الشرطة بولاية الخابورة بمحافظة شمال الباطنة، وذلك ضمن استراتيجية الشرطة لتطوير خدماتها، وتسهيل الإجراءات المقدمة للمواطنين والمقيمين.

ورعى حفل افتتاح المبنى سعادة الدكتور خالد بن سالم السعيدي أمين عام مجلس الدولة، وبحضور اللواء سليمان بن محمد الحارثي مساعد المفتش العام للشرطة والجمارك للشؤون الإدارية والمالية، وعدد من المكرمين وأصحاب السعادة وكبار ضباط شرطة عمان السلطانية والأجهزة العسكرية والأمنية وعدد من المشايخ والرشداء والمواطنين.

فعاليات افتتاح المركز، بدأت بوصول سعادة الدكتور راعي الحفل حيث شاهد والحضور الاستعراض العسكري الذي أقيم بهذه المناسبة، فقد أدى الطابور التحية العسكرية، ثم مرّ من أمام المنصة الرئيسية، وردد المشاركون في طابور الاستعراض العسكري نشيد شرطة عمان السلطانية "حماة الحق"، ونداء التأييد، واختتم بخروج الطابور من ميدان الاستعراض، وبعدها قدمت موسيقى شرطة عمان السلطانية معزوفات موسيقية.

ثم قام سعادة الدكتور أمين عام مجلس الدولة راعي المناسبة يرافقه اللواء مساعد المفتش العام للشرطة والجمارك للشؤون الإدارية والمالية بإزاحة الستار عن اللوحة التذكارية ايذانا بالافتتاح الرسمي لمبنى المركز ثم تجول والحضور في أرجاء المركز الذي يضم أقساما للتحريات والتحقيقات الجنائية والحوادث ومكاتب إدارية وغرفة للعمليات وقاعات مختلفة واستمعوا خلالها إلى شرح واف عن المهام التي يؤديها المركز.

وتضمّن الحفل افتتاح مبنى للخدمات الذي يقدم خدمات الجوازات والإقامة والأحوال المدنية والمرور والفحص الفنّي للمركبات.

وفي مجال الرعاية الاجتماعية يضم المركز عدداً من المباني السكنية للضباط وأخرى للأفراد مجهزة بجميع الخدمات.

وروعي في تصميم المركز ومبنى الخدمات إيجاد بيئة ملائمة لأداء المهام الأمنية وسرعة إنجاز معاملات المراجعين، كما تمّ إعداد الكادر البشري للمركز إعدادًا مهنيا وفق متطلبات العمل وبما يعكس اهتمام القيادة العامة للشرطة للارتقاء بالخدمات الشرطية المقدمة الجمهور.